Știri România EXPERIMENT. Am cumpărat caiete și pixuri din Obor și am plătit mai puțin decât în supermarket. La ce prețuri să se aștepte părinții Cristina Radu, Reli Croitor de Bianca Trandafir, . Actualizat Vineri, 01 septembrie 2023, 15:58

În prag de nou an școlar și cu 100 de lei buget stabilit în buzunar, am fost la tarabele din piața Obor și în două supermarketuri din București, ca să vedem dacă reușim să cumpărăm suficiente rechizite cât să începem școala pregătiți. Am găsit caiete studențești și la 5 lei, dar și la 20, pixuri la 1 leu, dar și mai scumpe, iar la ghiozdane, prețurile pot sări de 300 de lei.