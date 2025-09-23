Strategia lui Putin

Conform unui insider rus citat de ISW, aproximativ 292.000 de noi recruți au semnat contracte cu armata rusă între începutul anului și mijlocul lunii septembrie 2025. Serviciile de informații ucrainene au oferit o estimare similară.

Spre deosebire de practica obișnuită, mulți dintre noii recruți nu sunt trimiși direct pe front, ci sunt incluși în rezerva strategică. Numărul exact de soldați din această rezervă rămâne necunoscut.

Putin își poate permite acum să construiască o rezervă strategică, deoarece numărul de victime rusești pe câmpul de luptă a scăzut semnificativ.

Conform Statului-Major ucrainean, pierderile lunare rusești au scăzut de la 32.000-48.000 între ianuarie și iulie 2025, la doar 29.000 în august și 13.000 până la mijlocul lunii septembrie.

Schimbarea tacticii rusești

Această reducere a pierderilor se datorează în parte schimbării tacticii rusești pe front. În loc să trimită valuri mari de soldați, unitățile rusești avansează acum în grupuri mai mici, încercând să se infiltreze în liniile ucrainene.

În același timp, apar tot mai multe indicii că planul ofensiv al lui Putin se extinde dincolo de Ucraina.

În ultimele săptămâni, Moscova a provocat incidente cu drone în Polonia și România și a trimis avioane în spațiul aerian estonian.

Perspectiva expertului britanic Keir Giles

Keir Giles, expert britanic în probleme militare rusești, oferă o perspectivă asupra situației pentru Blick.

„Rusia nu a lăsat niciodată loc de îndoială că atacul său asupra Ucrainei face parte dintr-un război mult mai lung cu Europa și Occidentul”, subliniază el.

Giles consideră că mutarea trupelor de pe frontul ucrainean într-o rezervă strategică indică faptul că „Rusia este mulțumită de progresele împotriva Ucrainei”, în timp ce caută oportunități pe alte fronturi.

„Moscova crede că va beneficia mai mult de pe urma continuării războiului decât de înghețarea lui și asigurarea câștigurilor obținute până acum”, explică expertul britanic.

Sprijinul aliaților Rusiei

Giles subliniază importanța sprijinului continuu oferit Rusiei de către Iran, Coreea de Nord și parțial China. Acesta este „crucial pentru a găsi o cale spre victorie în acest război”, afirmă el.

În opinia sa, „coaliția care sprijină Rusia a fost mai fiabilă și mai utilă decât coaliția care sprijină Ucraina, în ciuda cantităților uriașe de arme furnizate anterior de SUA și partenerii europeni”.

Încrederea Kremlinului într-o eventuală victorie asupra Ucrainei și Occidentului

Expertul britanic consideră că Rusia poate acum „să presupună că poate câștiga războiul de uzură pe care l-a ales”.

„Crearea unei rezerve strategice este un semn clar al acestei încrederi în sine în interiorul Kremlinului”, a concluzionat Giles.

În timp ce Occidentul se teme de un posibil atac asupra unui stat membru NATO, arsenalele sale sunt deja epuizate. Expertul în geopolitică Klemens Fischer a remarcat recent că „lupta pentru distribuirea resurselor militare între NATO și Ucraina este în plină desfășurare”.

Situația este complicată de faptul că SUA, tradițional considerat „polițistul mondial”, nu mai poate fi considerat un aliat de încredere în acest conflict, conform analizei lui Giles.

