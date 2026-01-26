Kebapul este un preparat culinar originar din Orientul Mijlociu, care constă din bucăți de carne sau pește la frigare. În bucătăria turcească, se pregătește, în mod tradițional, cu carne de berbec sau de miel la frigare.

Doar 28% conțineau carnea menționată!

Folosind metoda PCR, au testat carne de la 4 tipuri de animale: ovine, de pui, bovine și porcine.

Rezultatele au fost surprinzătoare: doar 28% dintre kebapuri conțineau exclusiv carnea menționată pe ambalaj, iar 60% dintre mostre conțineau alte tipuri de carne, fie ca înlocuitor, fie ca adaos.

Carnea mai scumpă, cum ar fi mielul, a fost adesea înlocuită sau „lungită” cu o carne mai ieftină, cum ar fi puiul, care nu era etichetată.

Multe kebapuri promovate ca fiind de miel conțineau pui sau vită, iar unele nu conțineau deloc miel.

Porc, în loc de miel!

Trei mostre de kebapuri de miel conțineau carne de porc, ceea ce este deosebit de problematic pentru cei care nu o consumă din motive religioase sau culturale.

Aceste rezultate, colectate de cercetătorii de la Universitatea de Științe Ecologice și Biologice din Wrocław, nu înseamnă că toate kebapurile sunt așa. A fost vorba de un eșantion limitat, din Polonia și Germania. Însă alte studii din întreaga lume au arătat rezultate similare.

În Regatul Unit, un studiu din 2009, efectuat pe 494 de kebapuri din 76 de zone, a constatat că 40% erau etichetate greșit și 35% conțineau carne diferită de cea menționată pe listă.

Unele kebapuri conțineau chiar și carne de porc, care nu era menționată ca ingredient.

„Șocant de nesănătos”

În plus, unele erau „șocant de nesănătoase”, conținând până la 1.990 de calorii, ceea ce reprezintă 95% din aportul zilnic de calorii al unei femei, precum și 346% din cantitatea recomandată de grăsimi saturate și 277% din cantitatea zilnică de sare.

Kebapurile sunt printre cele mai populare fast-fooduri, dar adesea conțin carne de un alt tip decât cea enumerată.

În plus, sunt adesea bogate în grăsimi, sare și calorii și conțin mulți aditivi și conservanți.

Igiena precară în timpul preparării poate fi, de asemenea, o problemă, deoarece carnea la grătar este adesea reîncălzită de mai multe ori, ceea ce poate duce la contaminare bacteriană.

Ca întotdeauna, în cazul mâncării bune, calitatea, transparența și trasabilitatea sunt esențiale.

