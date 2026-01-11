Tribunalul susține că faptele există, dar nu sunt infracțiune

Concret, Tribunalul Brașov a concluzionat că acțiunile celor două nu au fost săvârșite cu intenție și nu au provocat un prejudiciu real.

„Chiar dacă fapta ilicită există, sub aspectul vinovăției nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru ca faptele inculpatelor să fie considerate infracțiuni”, se arată în motivarea instanței.

Cazul vizează utilizarea gratuită a galeriilor subterane cunoscute drept „catacombele Brașovului” de către Asociația Amural, care a amenajat acolo Brașov Underground Museum. Cele două inculpate au fost trimise în judecată în 2024 de DNA, fiind acuzate de abuz în serviciu și folos necuvenit. Procurorii au estimat un prejudiciu de aproape 300.000 de lei, reprezentând chirie și penalități neîncasate.

Președintele formațiunii, Dominic Fritz, a susținut public că „așa cum a constatat judecătorul, fapta nu există”, calificând acuzațiile drept „o bătaie de joc”. Totuși, analiza motivării deciziei Tribunalului Brașov prezintă o interpretare juridică mai complexă: instanța a confirmat existența unei fapte, dar a stabilit că nu sunt îndeplinite condițiile pentru a fi considerată infracțiune.

Punctul slab al acuzațiilor DNA

Judecătorii au demontat acuzațiile DNA împotriva Flaviei Boghiu plecând de la statutul juridic al galeriilor subterane. Potrivit instanței, catacombele nu sunt proprietate privată a statului sau a municipiului Brașov și nu pot fi înregistrate legal în cartea funciară, deoarece nu se încadrează în definiția unei clădiri, a unui teren sau a unui bun economic valorificabil.

Astfel, închirierea lor și, implicit, înregistrarea unui prejudiciu din chirii neîncasate nu ar fi fost posibile în mod legal.

„Parchetul pornește de la o premisă faptică greșită”, subliniază motivarea instanței. Judecătorii au adăugat că simpla înscriere contabilă a catacombelor, fără o hotărâre de consiliu local pentru includerea lor în inventarul domeniului privat, nu schimbă statusul lor juridic.

Muzeul din catacombe: un proiect cultural neclar

Brașov Underground Museum a fost inaugurat în iunie 2021 după ce Asociația Amural a cerut permisiunea Primăriei Brașov pentru utilizarea spațiului. Muzeul a funcționat doar 70 de zile, până la declanșarea scandalului public.

Ulterior, s-a stabilit că utilizarea gratuită a galeriilor nu era permisă fără o hotărâre a consiliului local. Mai mult, o astfel de hotărâre ar fi fost posibilă doar pentru o organizație cu statut de utilitate publică – statut pe care Amural nu îl avea.

Propunerea de legalizare a parteneriatului, înaintată în august 2021, a fost respinsă de consilierii locali.

De ce nu s-au întrunit elementele infracțiunii

Judecătorii au admis că folosirea spațiului înainte de stabilirea clară a regimului juridic a fost un act nelegal. Totuși, instanța a concluzionat că nu sunt întrunite condițiile pentru a considera faptele infracțiuni: nu a fost încălcată o lege primară, nu s-a dovedit un prejudiciu real și nu a fost identificată intenția.

Mai mult, judecătorii au apreciat că inițiativa inculpatelor a urmărit promovarea unui proiect cultural în beneficiul comunității.

Motivarea Tribunalului Brașov este remarcabilă prin recunoașterea valorii culturale a inițiativei. Instanța a evidențiat rolul artelor în revigorarea patrimoniului neconvențional și importanța culturii ca instrument educațional și de inovație.

„Instanța nu își poate imagina cum deschiderea unui muzeu ar putea genera o vătămare a intereselor municipiului Brașov”, se arată în motivare.

Deocamdată, decizia de achitare nu este definitivă și poate fi atacată cu apel de DNA.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Imagini cu Bucureștiul acoperit de zăpadă. Muncitorii curăță străzile, copiii se bat cu bulgări, ANM anunță încă două zile cu ger, polei și ninsori
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
Viva.ro
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Unica.ro
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra actriță și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi >>>
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra actriță și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi >>>
gsp
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
GSP.RO
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
GSP.RO
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
Parteneri
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Libertateapentrufemei.ro
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
O recunoști? Imagini uitate din tinerețea Vioricăi Dăncilă. A fost mereu cochetă, coafată, cu ținute impecabile și bijuterii, dar stai să o vezi acasă, cu bebelușul înfiat și soțul! Ce stilată!
Avantaje.ro
O recunoști? Imagini uitate din tinerețea Vioricăi Dăncilă. A fost mereu cochetă, coafată, cu ținute impecabile și bijuterii, dar stai să o vezi acasă, cu bebelușul înfiat și soțul! Ce stilată!
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Rezultatele Loto 6/49 din 11 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare extrase duminică
Știri România 18:46
Rezultatele Loto 6/49 din 11 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare extrase duminică
Schema prin care doi români au păcălit femei în vârstă și au furat 50.000 de dolari în parcările centrelor comerciale, în Australia
Știri România 17:49
Schema prin care doi români au păcălit femei în vârstă și au furat 50.000 de dolari în parcările centrelor comerciale, în Australia
Parteneri
De la Trezoreria SUA la București. Americanul care trăiește în România cu un buget infim: „Am vândut tot ca să mă mut aici”
Adevarul.ro
De la Trezoreria SUA la București. Americanul care trăiește în România cu un buget infim: „Am vândut tot ca să mă mut aici”
Rapid i-a înfuriat pe suporteri în Antalya: „Ați dus amatorismul la nivel de artă!”
Fanatik.ro
Rapid i-a înfuriat pe suporteri în Antalya: „Ați dus amatorismul la nivel de artă!”
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Alexandru Chipciu, o conferință cu de toate: „Poate voi fi o ‚pușcărie’ de antrenor”
Alexandru Chipciu, o conferință cu de toate: „Poate voi fi o ‚pușcărie’ de antrenor”
Parteneri
Relația dintre celebrul actor și iubita lui, o actriță de 30 de ani din Republica Moldova, pare mai serioasă ca oricând! Cum au fost surprinși cei doi în Paris. Foti
Elle.ro
Relația dintre celebrul actor și iubita lui, o actriță de 30 de ani din Republica Moldova, pare mai serioasă ca oricând! Cum au fost surprinși cei doi în Paris. Foti
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Viva.ro
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”

Monden

Mara Bănică a arătat cât a plătit luna aceasta la gaze și curent electric. Cheltuieli uriașe pentru jurnalistă la început de an
Stiri Mondene 17:17
Mara Bănică a arătat cât a plătit luna aceasta la gaze și curent electric. Cheltuieli uriașe pentru jurnalistă la început de an
Emil Rengle, într-un proces de vindecare, după ce a fost diagnosticat cu o boală autoimună. „Dar ce-ar fi dacă am încetini puțin?”
Stiri Mondene 17:03
Emil Rengle, într-un proces de vindecare, după ce a fost diagnosticat cu o boală autoimună. „Dar ce-ar fi dacă am încetini puțin?”
Parteneri
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
TVMania.ro
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
Balul Însuraților, tradiţie păstrată încă vie în Mureş: "Se joacă până dimineața la cinci, la şase"
ObservatorNews.ro
Balul Însuraților, tradiţie păstrată încă vie în Mureş: "Se joacă până dimineața la cinci, la şase"
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Libertateapentrufemei.ro
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Parteneri
După despărțirea de Badosa, Tsitsipas s-a cuplat cu o altă jucătoare de tenis! Primele imagini împreună
GSP.ro
După despărțirea de Badosa, Tsitsipas s-a cuplat cu o altă jucătoare de tenis! Primele imagini împreună
Poliția pe teren la meciul din „Liga Florilor” » Gheorghe Tadici s-a aflat în prim-plan
GSP.ro
Poliția pe teren la meciul din „Liga Florilor” » Gheorghe Tadici s-a aflat în prim-plan
Parteneri
33 de plaje dintre cele mai vizitate din sudul Mediteranei ar putea dispărea în următorii ani
Mediafax.ro
33 de plaje dintre cele mai vizitate din sudul Mediteranei ar putea dispărea în următorii ani
Femeie împușcată de 7 ori în fața copilului ei de 1 an! Doi indivizi mascați au intrat în locuință și au atacat-o fără milă! De necrezut ce a urmat
StirileKanalD.ro
Femeie împușcată de 7 ori în fața copilului ei de 1 an! Doi indivizi mascați au intrat în locuință și au atacat-o fără milă! De necrezut ce a urmat
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Wowbiz.ro
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
KanalD.ro
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie

Politic

Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Politică 09 ian.
Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Mircea Abrudean, politicianul PNL vehiculat la șefia SRI, a postat pe Facebook un mesaj subtil
Politică 09 ian.
Mircea Abrudean, politicianul PNL vehiculat la șefia SRI, a postat pe Facebook un mesaj subtil
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Giovanni Becali și Cristi Borcea, tratați regește de cel mai bogat om al Ucrainei. Cum decurgea o vizită în țara vecină: „Ne făcea gală de miss. 6-8 balerine și cântăreț”
Fanatik.ro
Giovanni Becali și Cristi Borcea, tratați regește de cel mai bogat om al Ucrainei. Cum decurgea o vizită în țara vecină: „Ne făcea gală de miss. 6-8 balerine și cântăreț”
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026
Spotmedia.ro
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026