„Mă simt bine. Eu am ajuns luni seara acasă, cred că marţi au apărut simptomele. De fapt, de luni seara, când am ajuns acasă. Eu am primit un mail luni dimineață, în care mi s-a spus că în delegaţia care a participat la NATO există un parlamentar francez care, în momentul de faţă, este infectat cu coronavirus”, a declarat senatorul liberal pentru Antena 1.

Apoi a continuat: „Nu am luat contact direct cu el, însă din 17 februarie, până pe 9 martie, trecuseră 21 de zile. Mai mult decât atât, eu nu am fost singur la adunarea parlamentară NATO. A mai fost senatorul Fălcoi, a vorbit la Matei Balş şi doctorii au spus că dacă nu a avut niciun simptom până la acel moment, înseamnă că nu este cazul”.

„Mai mult decât atât, în după amiaza zilei respective am mai primit un mail, toată delegaţia, în care ni s-a zis că s-a schimbat orientarea, în sensul în care se pare că parlamentarul francez nu a fost infectat în perioada cât a participat la Bruxelles, la adunarea NATO, ci s-a infectat ulterior, pe 23, când a participat la Adunarea Politică cu grupul său politic, într-un cartier din oraşul natal, de unde mai mulţi dintre indivizi, dintre parlamentari s-au infectat”, a mai precizat politicianul.

70 de cazuri de coronavirus au fost raportate în România până la momentul redactării acestei ştiri

Senatorul liberal Vergil Chiţac a fost confirmat pozitiv astăzi cu coronavirus. Chiţac a fost adus la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța fără a fi izolat.

Conform informaţiilor apărute, Vergil Chiţac a participat, de 8 martie, la o petrecere cu aproximativ 400 de femei din comunitatea musulmană.

Senatorul PNL a mai participat, în perioada 17-19 februarie, la o întâlnire NATO la Bruxelles, iar luni a fost prezent în Parlamentul României.

