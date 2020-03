De Cristian Otopeanu,

Senatorul liberal Vergil Chiţac a fost diagnosticat astăzi cu coronavirus, în urma testului făcut în urmă cu o zi. Din cauza celor petrecute, a fost alertă în Parlamentul României, deoarece Vergil Chiţac a participat la şedinţele de plen de luni. Totodată, a fost stare de urgenţă şi la Guvern. Premierul Ludovic Orban a anunţat că se autoizolează la Vila Lac 1, iar tuturor senatorilor şi membrilor Biroului Politic al PNL li s-au prelevat probe.

Acesta este contextul în care liberalul Vergil Chiţac l-a sunat pe jurnalistul Libertatea, în urma apelurilor repetate, şi a decis să spună lucrurilor pe nume.

Tuşind, Chiţac a început dialogul spunând că „sunt într-o formă medie. Sunt la Spital, la Constanţa, şi trebuie să urmez procotolul medical. Am înţeles că mi se administrează medicaţie, mi se refac testele şi dacă testele ies negative de două ori, plec”.

Vergil Chiţac: „Nu mi-a spus nimeni să mă urc în izoletă”

Întrebat care este poziţia lui, după ce au apărut informaţii că a refuzat să se urce în izoleta care l-a transportat la Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa, Vergil Chiţac a negat. „Nu este adevărat, domne! Cum să mă opun? Pur şi simplu, nu mi-a spus nimeni să mă urc în izoletă. Asta este. Apar tot felul de nesăbuiţi, care vorbesc prostii despre mine”, a spus el pentru Libertatea.

„Nu aţi văzut ce prostii vorbesc despre mine? Că aş fi ştiut de ăla că e infectat, că am făcut-o cu bună intenţie… Cum să fie posibil aşa ceva? Să îţi baţi joc de un om fără să îl întrebi?”, a adăugat PNL-istul.

Vergil Chitac a continuat povestea: „În seara de 9 martie, am plecat de la Parlament acasă. Am plecat cu maşina. Şi recunosc că seara, când am ajuns acasă, aveam puţine frisoane, am intrat şi am făcut o baie. Marţi, într-adevăr, m-am simţit puţin mai nasol şi am zis să stau acasă. Şi am luat şi eu nurofen… Ce ia fiecare”.

„Miercuri nu mi-am revenit, nu eram foarte rău, iar joi am hotărât să fac testul. I-am chemat pe cei de la DSP la mine. Au făcut testul şi a ieşit cum a ieşit. Azi a iesit pozitiv si am venit la Spital. Ce am gresit?”, a precizat, apoi, Chiţac pentru Libertatea.

Vergil Chiţac: „Nu am citit mail-ul, asta este!”

Întrebat de Libertatea de ce a mers luni la şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL, ţinând cont că primise încă din 6 martie un email de la NATO în care i se comunica faptul că în delegaţia alături de care participase la NATO există un francez infectat cu coronavirus, Chiţac a susţinut că nu a citit mailul, ci abia al doilea mail, primit pe 9 martie, dar nu imediat.

„Am primit un mail la 9:15, dar eu l-am deschis la ora 14:30. Asta este, ce să fac acum? Nu pot să deschid toate mail-urile. Părea o aroganţă să nu mă duc la Biroul Permanent Naţional, pentru că am şi fost nominalizat candidatul PNL la Primăria Constanţei”, a susţinut Vergil Chiţac pentru Libertatea.

Iar referitor la faptul că el s-a întâlnit duminică, 8 martie, cu 400 de femei musulmane, cu o zi înainte să meargă la Parlament, Chiţac a justificat astfel: „A fost vorba despre o asociaţie a tătarilor care vor să se transforme într-o asociaţie de interes public, condusă de un tip care mi-a fost student. M-am dus, am stat 20 de minute, am spus câteva cuvinte şi am plecat”.



