Distrugere din culpă

Astfel, „dată fiind complexitatea cauzei, în temeiul art. 325 Codul de procedură penală, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a preluat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București dosarul nr. 8006/164/P/2025 constituit în urma sesizării din oficiu cu privire la explozia petrecută în dimineața zilei de 17.10.2025 la scara 2 a blocului 32 din str. Vicina, nr. 3, sector 5, București, în urma căreia au rezultat decesul a 3 persoane și vătămarea corporală a altor 13 persoane”, se arată într-un comunicat de presă.

În cauză sunt efectuate cercetări in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere din culpă.

Activitățile sunt efectuate cu sprijinul lucrătorilor de poliție din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigații Criminale, Serviciul Omoruri și Serviciului Vătămări și Ucideri din Culpă din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Cel puțin 2 etaje, distruse complet

O explozie puternică s-a produs, astăzi, într-un bloc din București, în sectorul 5. O mare bucată dintr-un perete al blocului s-a prăbușit în urma deflagrației, iar pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov au activat planul roșu de intervenție.

Recomandări Filmul complet al exploziei care a omorât trei oameni și a rănit alți 13 într-un bloc din București

Explozia uriașă a avut loc în această dimineață, într-un bloc din cartierul Rahova și a fost atât de puternică, încât mare parte din peretele exterior al clădirii s-a prăbușit. Imagini de groază au fost surprinse în fața blocului, unde trei oameni au murit și alți 15 au fost răniți.

Deflagrația s-a produs între etajele 5 și 6 și a fost atât de puternică încât a distrus pereții exteriori ai imobilului și plafonul dintre apartamente.

Care este cel mai mare pericol după explozie

Profesorul Marian Moiceanu a explicat, pentru Libertatea.ro, care este cel mai mare pericol după explozie și în ce condiții se pot întoarce omenii în blocul din sectorul 5. Cel puțin două etaje au fost complet distruse, însă experții atrag atenția asupra faptului că pericolele încă există.

Cele două etaje aflate deasupra apartamentelor s-ar putea prăbuși, având în vedere distrugerile din acea zonă.

„În momentul în care deasupra mai sunt încă două etaje și în partea de jos aproape că nu mai există structură, cel puțin în zona aceea e pericol de colaps și poate exista riscul ca ele să se prăbușească. Din șocul acela, pentru că e o forță inerțială acolo, nu este o forță gravitațională care apasă pe ceva, sigur vor putea fi afectate și părți care acum arată bine, dar în timp pot avea probleme. Acest lucru îl poate stabili doar o expertiză de structură a unui inginer. Trebuie să fie evacuați cel puțin locuitorii de la etajele superioare, aflate peste apartamentul în care s-a produs explozia. În urma expertizei de structură se pot constata toate pagubele, acestea vor stabili exact cum a fost afectat blocul la parter și la fiecare etaj”, a explicat arhitectul Marian Moiceanu, profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism din București.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE