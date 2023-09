În urma exploziei, a izbucnit un incendiu în zona antrepozitului vamal, mai multe persoane rănite fiind transportate la spital.

„Pentru moment, nu sunt răniţi grav printre ei. În prezent, medicii oferă asistenţa medicală necesară. Se acordă îngrijiri medicale de urgenţă şi persoanelor rănite în incendiul de la locul accidentului şi în apartamentele din jur”, a transmis Ministerul Sănătăţii pe Telegram, fără a oferi pentru moment cifre.

Înregistrările video postate pe reţelele de socializare arată o coloană de fum şi flăcări care cuprind cerul nopţii.

Explozia a fost atât de puternică încât ferestrele caselor din apropiere au fost sparte, iar flăcările au cuprins o suprafață mare din zona unde s-a produs incidentul.

New video shows just how powerful the massive tonights explosion at the airport in Tashkent, Uzbekistan was pic.twitter.com/3N436vnj67