UPDATE La momentul sosirii echipajelor, nu au fost identificate acumulări de gaze sau monoxid de carbon în urma măsurătorilor efectuate cu detectoare.

În apartamentul în care s-a produs explozia a fost identificată o persoană de vârstă înaintată, conştientă şi cooperantă. Victima a fost evaluată medical la faţa locului şi transportată ulterior la UPU SMURD Bistriţa de echipajul de terapie intensivă mobilă, fiind stabilă hemodinamic şi respirator.

În total, au fost evacuate 17 persoane,16 adulţi şi un copil. Pentru a preveni hipotermia, un microbuz al ISU Bistriţa a fost trimis la faţa locului pentru sprijinul persoanelor evacuate.

La această oră toate persoanele s-au întors în locuinţe.

Pagubele materiale se rezumă la ferestre sparte si elemente de mobilier desprinse în interiorul apartamentului în cares-a produs explozia.

Cauza probabilă care a dus la producerea exploziei este in curs de stabilire, la această oră fiind o comisie la faţa locului.

Știre inițială

„Pompierii militari intervin în municipiul Bistriţa, strada Rodnei, la un bloc de locuit unde s-a produs o explozie la etajul doi al unui bloc, posibil acumulare de gaze naturale”, a transmis ISU Bistriţa-Năsăud, potrivit G4media.

Din primele informații, nu s-au înregistrat victime, iar locatarii s-au autoevacuat. În momentul exploziei, în apartament se afla un pensionar de 77 de ani. Acesta a fost scos pe propriile picioare de echipajele de intervenție și transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Pompierii au evacuat aproximativ 16 persoane din bloc, printre care și un minor, iar măsurătorile efectuate la fața locului nu au indicat prezența gazelor în atmosferă.

„În jurul orei 5:41, dispeceratul 112 a fost informat despre producerea unei explozii în municipiul Bistriţa, pe strada Rodnei, la un apartament situat la etajul 2 al blocului. Din primele informaţii, nu au fost anunţate victime. În aproximativ 5 minute de la primirea apelului, forţele noastre au ajuns la faţa locului, au evacuat 16 persoane de pe scară, dintre care un minor, şi persoana din apartamentul afectat. Persoana din apartamentul unde a avut loc explozia este conştientă, stabilă hemodinamic, în momentul de faţă se află predată la ambulanţa de terapie intensivă. Concret, o posibilă acumulare de gaze. Ca şi pagube, doar apartamentul în sine, acesta a fost afectat în sensul că tâmplăria apartamentului, în momentul de faţă, a fost afectată, o cameră. Nu au fost pagube mari şi nu au fost afectate celelalte apartamente”, a declarat la faţa locului șeful ISU Bistriţa-Năsăud, Cristian Bucur.

După intervenție, furnizarea gazului pe scară a fost oprită complet. Verificările efectuate cu aparatele ISU și ale operatorului de gaze au arătat valori zero pentru gazul metan.

Locatarii au putut reveni în apartamente la aproximativ o oră de la explozie, după ce fiecare instalație de gaz a fost verificată de o echipă specializată.

Fiica bărbatului în apartamentul căruia s-a produs explozia a declarat că acesta avea detector de gaz și că instalația fusese verificată recent de operatorul de gaze naturale, lucru confirmat și de un vecin.

Vecinii au spus că nu au simțit miros de gaz înainte de deflagrație.

