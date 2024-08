Vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Explozia a avut loc pe strada Lehi din sudul Tel Avivului.

Luni dimineață, Haim Bobalil, comandantul poliției din zona Ayalon din Tel Aviv, a declarat că, în urma unei evaluări, poliția a considerat că este vorba despre o amenințare teroristă. Una dintre ipotezele vehiculate este cea a unui atac eșuat.

BREAKING: The truck explosion earlier in Tel Aviv may have been a failed terror attack.



The 50-year-old man killed in the explosion was reportedly carrying a backpack with a bomb.



Israeli security are now investigating if it was a planned terror attack.



Early reports suggest… pic.twitter.com/B4R8oAbLBg