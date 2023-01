Peste 330 de pompieri au fost mobilizaţi pentru această intervenţie, scrie sursa citată. Incendiul este acum sub control, iar autorităţile locale de mediu monitorizează calitatea aerului în zonă. Nu se cunoaşte la această oră cauza exploziei.

Pe reţelele de socializare au apărut imagini cu flăcările puternice şi fumul gros de după explozia de la uzina de la periferia oraşului Panjin.

Persoane care locuiesc în Panjin au anunţat pe Twitter că au simţit şocul exploziei, dar daunele nu par să se fi extins în afara uzinei.

An explosion occurred at 1:00 p.m. at Liaoning Panjin Haoye Chemical Co.#Blast #AccidentsFatal #accidentefatal #ChinaNews #ChinaUprising #ChinaCovidCases #ChinaUprising pic.twitter.com/B8zwEFnMWi