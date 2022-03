Citând oficiali locali, TASS scrie că o serie de explozii au fost raportate asupra unei tabere militare, în afara orașului Belgorod, la mai puțin de 16 kilometri nord de granița Rusiei cu Ucraina. Agenția mai informează că patru militari ruși au fost răniți în urma atacului.

„Un proiectil a căzut pe teritoriul unei tabere militare din regiunea Belgorod. Patru militari au fost răniți”, a scris TASS, citând declarația unei surse anonime. Agenția de presă de stat a mai raportat că „datele inițiale indică faptul că proiectilul a fost lansat de pe teritoriul ucrainean”.

În paralel, pe rețelele sociale, a fost publicat și un videoclip care surprinde cerul roșu la locul unde s-a raportat explozia.

Residents of #Russian city of #Belgorod report an explosion near the village of Oktyabrsky. It is about 12 kilometers to the #Ukrainian border.



The governor of Belgorod region, Vyacheslav Gladkov, confirmed information about explosions. He did not specify what exactly happened. pic.twitter.com/zrFzot2JTk