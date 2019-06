În imaginile postate pe social media se poate vedea o gaură imensă ce se întinde pe trei sau patru etaje pe faţada unei clădiri rezidenţiale, în timp ce strada este acoperită de dărâmături şi praf.

„Este ca şi cum o bombă a zburat înăuntru şi a provocat o gaură uriaşă în faţadă”, a declarat un purtător de cuvânt al pompierilor, potrivit Reuters și Mediafax.

BREAKING: At least four people seriously injured and multiple others moderately-lightly injured after a gas explosion led to a partial building collapse in #Vienna , Austria.

