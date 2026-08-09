„Toate forțele specializate se îndreaptă acum la fața locului pentru a stabili circumstanțele, cauza exploziei și lichidarea incendiului”, au transmis reprezentanții IGP.

În jurul orei 13.40, autoritățile au descoperit fragmente despre care se presupune că ar aparține unei drone de luptă.

„Specialiștii Secției tehnico-explozivă a Poliției se deplasează la locul incidentului și ne vor oferi mai multe detalii în urma expertizei vizuale și, ulterior, a celei de specialitate”, a precizat IGP.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită în urma exploziei și a incendiului.

Mai târziu, la ora 16.35, Consiliul Raional Ștefan Vodă a publicat imagini care arată urmările incidentului. Potrivit autorităților locale, incendiul de vegetație uscată și miriște a fost localizat și lichidat de echipele de pompieri și salvatori.

„În prezent, autoritățile continuă verificările pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale incidentului, a naturii obiectului și a eventualelor pagube produse. Recomandăm cetățenilor să evite apropierea de zona securizată și, în cazul identificării unor fragmente sau obiecte suspecte, să nu le atingă și să informeze imediat serviciul 112”, a declarat Consiliul Raional Ștefan Vodă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE