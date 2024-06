„Patru dintre concetăţenii noştri şi-au pierdut viaţa şi un număr semnificativ de persoane au fost rănite, dintre care unele sunt într-o stare gravă”, a declarat guvernatorul provinciei Izmir, Süleyman Elban.

Primarul oraşului Torbali a raportat acelaşi număr de decese pe canalul privat de televiziune NTV, estimând numărul răniţilor la 20, dintre care 10 sunt în stare gravă. Răniții au fost transportați la spitalele din zonă.

#UPDATE #BREAKING #TURKIYE #TURKEY #IZMIR



🔴 TURKIYE :📹 MOMENT OF GAS EXPLOSION AT A RESTAURANT IN TORBALI DISTRICT IN IZMIR CITY!



The explosion occured in a crowded area

At least 5 people died, 63 injured,- 10 seriously-. #LoULTIMO #TURQUIA #Explosion #Patlama pic.twitter.com/c11CKj2cy8