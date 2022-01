Incidentul s-a petrecut chiar înainte de ora 11 a.m., într-o casă de pe Fox Street. Potrivit autorităților o femeie de 77 de ani a murit, iar o alta în vârstă de 82 de ani este în stare critică. De asemenea, cinci ofițeri de poliție au fost duși la Spitalul Lincoln pentru îngrijiri medicale.

Oficialii au spus că oamenii au simțit un miros de gaz înainte de explozie, dar cauza oficială este încă în curs de investigare.

FDNY members continue to operate at a 2-alarm fire at 869 Fox Street in the Bronx. pic.twitter.com/LDjt7faEJs