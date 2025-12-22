UPDATE 14.20: Potrivit presei locale patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după expozia din Focșani. Trei persoane au suferit atacuri de panică, dintre care două au refuzat transportul la spital.

O altă femeie, în vârstă de 52 de ani, a suferit arsuri grave pe aproximativ 70% din suprafața corporală. Aceasta a fost operată și este monitorizată atent de medici.

Știrea inițială

ISU Vrancea a mobilizat cinci echipaje de la Detașamentul de Pompieri Focșani. Acestea au inclus patru autospeciale de stingere și modulul SMURD.

Echipele de intervenție au acționat pentru localizarea și stingerea incendiului. De asemenea, au asigurat perimetrul afectat.

La momentul raportării, autoritățile nu au oferit informații despre eventuale victime sau cauzele exploziei. News.ro menționează că misiunea era în desfășurare.

Situația este în evoluție, iar autoritățile urmează să ofere mai multe detalii pe măsură ce acestea devin disponibile.

Știre în curs de actualizare

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE