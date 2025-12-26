„Am convenit o întâlnire la cel mai înalt nivel cu preşedintele Trump într-un viitor apropiat. Multe lucruri pot fi decise înaintea Anului Nou”, a transmis Zelenski prin intermediul contului său de X.

Potrivit unor surse din cadrul Administrației Prezidențiale de la Kiev, întâlnirea Trump – Zelenski este prevăzută să aibă loc duminică, în Florida, „dacă totul decurge conform planului”.

Volodimir Zelenski a dezvăluit miercuri, cu o zi înainte de Crăciun, noua versiune – modificată – a planului de pace în Ucraina. Textul prevede înghețarea frontului pe liniile actuale. Potrivit președintelui ucrainean, planul de pace este gata în proporție de „90%”, ultimele aspecte, cele mai problematice, urmând să fie decise la cel mai înalt nivel.

Regimul de la Moscova respinge noul plan și încearcă să-l convingă pe Donald Trump să-i accepte toate cererile maximaliste, în special retragerea armatei ucrainene din Donbas și limitarea armatei ucrainene.

