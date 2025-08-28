Astfel, dacă înfățișările se vor ține în acest ritm, termenul de prescripție din 26 august 2033 nu pare imposibil de atins.

În plus, una dintre persoanele vătămate a spus la proces că Ionuț Doldurea și Cosmin Stîngă „nu și-au îndeplinit promisiunile” și că totul este „o bătaie de joc”.

Procesul, în cameră preliminară la Răcari

Dosarul exploziei de la Crevedia este în procedura de cameră preliminară pe rolul Judecătoriei Răcari, o instanță din județul Dâmbovița unde lucrează 6 judecători și 10 grefieri, care în ultimii 3 ani și-au pus semnăturile pe 6.628 de hotărâri judecătorești.

Dosarul a fost înregistrat pe 10 iunie 2024 cu numărul 2914/284/2024/a1, dar primul termen de judecată a avut loc 11 luni mai târziu, pe 14 mai 2025.

Cu alte cuvinte, din punct de vedere procesual, vreme de un an nu s-a întâmplat nimic. Sigur, procedural vorbind, au fost întocmite și trimise citații, au fost primite și înregistrate acte și au avut loc verificări ale măsurilor preventive în 14 dosare conexe.

Într-un astfel de dosar, pe data de 30 iulie 2025, inculpaților Ionuț Doldurea și Cosmin Stîngă le-a fost revocat controlul judiciar, cea mai blândă măsură preventivă prevăzută de lege.

Cei doi fuseseră eliberați din arest preventiv pe 29 noiembrie 2023, după 3 luni de la luarea măsurii, și au fost plasați în arest la domiciliu (unde au rămas până pe 19 februarie 2024).

Ionuț Doldurea și Cosmin Stîngă au fost trimiși în judecată pe 12 iunie 2024 pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru (art. 255 alin. 1 și 2 Cod penal), neluarea (art. 349 alin. 1 Cod penal) și nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă (art. 350 alin. 1 și 2 Cod penal).

Cei doi patroni riscă între 5 și 12 ani de închisoare, iar faptele se prescriu pe 26 august 2033.

Până atunci, Ionuț Doldurea și Cosmin Stîngă își continuă afacerile ca asociați la Criana Gas SRL, o firmă cu 17 angajați, o cifră de afaceri de 21 de milioane de lei în 2024, profit net de 300.000 de lei și datorii de 5.834.398 de lei, conform portalului Listafirme.ro.

Ionuț Doldurea și Cosmin Stîngă. Foto: Ionuț Mureșan

De ce bate pasul pe loc dosarul exploziei de la Crevedia

Libertatea a consultat Încheierea de ședință din 14 mai 2025 pentru a vedea ce s-a întâmplat la primul termen în procedura de cameră preliminară a dosarului exploziei de la Crevedia, în care sunt inculpați Ionuț Doldurea și Cosmin Stîngă.

Pe lista de ședință figurează 176 de victime, dintre care 38 au calitatea de persoane vătămate (n.r. – încă n-au precizat dacă cer daune) și 138 s-au constituit deja părți civile (n.r – cer daune în cadrul procesului).

Din documentul citat rezultă că dosarul e în faza stabilirii cadrului procesual, adică judecătorul încearcă să stabilească și câte dintre persoanele vătămate au primit deja bani din partea inculpaților și nu mai au pretenții civile la proces și câte aleg ca instanța să stabilească despăgubirile.

„La interpelarea instanței, (două persoane n.r.) prin avocat, învederează că au încheiat tranzacție și nu mai au pretenții, aceștia dorind să renunțe la proces.

(O altă persoană – n.r.) învederează că nu dorește să renunțe la proces și își exprimă nemulțumirea față de situația de fapt, considerând că inculpații nu și-au îndeplinit promisiunile, totul fiind «o bătaie de joc».

Apărătorul (…) consideră că această procedură de a lua act de tranzacții este una extraprocesuală și amintește judecătorului de cameră preliminară că este lipsă de procedură.

Judecătorul de cameră preliminară învederează că poate să facă «curățenie în citativ», chiar dacă este lipsă de procedură.

Apărătorul (…) arată că nu este procedural ca instanța să solicite părților să-și exprime părerea cu privire la chestiunea civilă, cât timp este lipsă de procedură.

Judecătorul de cameră preliminară arată că renunțarea la un drept sau renunțarea la procesul civil, la primul termen de judecată, se poate face fără a fi procedura de citare îndeplinită.

Apărătorul (…) învederează că nu a depus toate tranzacțiile încheiate cu părțile civile, amintește că procesul se află în procedura de cameră preliminară și există posibilitatea ca persoanele care acum renunță la pretențiile civile, ca urmare a încheierii tranzacției, să revină asupra deciziei”, se arată în Încheierea de ședință din 14 mai 2025.

Dosarul exploziei de la Crevedia e „în cărți” pentru prescripție

La primul termen de judecată, instanța a luat act că 12 persoane vătămate renunță la pretențiile civile, astfel că nu vor mai fi citate la proces. Toate aceste persoane au primit despăgubiri de la inculpații Ionuț Doldurea și Cosmin Stîngă.

Tranzacțiile sunt diferite de la caz la caz, iar instanța nu face vorbire despre cuantumul acestora. Presa centrală a scris, pe surse, că pentru 7 persoane, cei doi ar fi plătit despăgubiri de 100.000 de euro.

Inițial, în urma ședinței s-a stabilit ca procedura de citare să fie refăcută pentru 10 decembrie 2025, însă judecătorul a revenit asupra acestui termen la protestele părților.

„Apărătorii părților arată, pe rând, că se impune acordarea unui nou termen și refacerea procedurii de citare.

Judecătorul de cameră preliminară acordă un nou termen de judecată la data de 10.12.2025.

Părțile își exprimă nemulțumirea față de acest termen, având în vedere natura cauzei.

Judecătorul de cameră preliminară revine asupra termenului de judecată, stabilind ca dată ziua de 17.09.2025, ora 9:00, pentru când se reface procedura de citare”, se mai arată în încheierea de ședință.

Dacă procesul se va ține din trei în trei luni, până la prescripție vor avea loc 40 de termene de judecată.

Deși pare mult, procesul e abia la începutul procedurii de cameră preliminară, a cărei soluție pe fond va trebui motivată și apoi părțile o vor ataca pe rolul Tribunalului Dâmbovița.

Abia apoi va începe procesul pe fond la Judecătoria Răcari, în urma căruia, inculpații au deschisă calea de atac a apelului, la Tribunalul Dâmbovița.

Pe fond și în apel vor fi audiați martori, cel mai probabil vor fi efectuate expertize, iar avocații vor face totul pentru a atinge termenul de prescripție care se va împlini pe 26 august 2033.

Tragedia de la Crevedia: 9 explozii urmate de un incendiu devastator

Procurorii Secției de urmărire penală din cadrul Parchetului General au dispus pe 12 iunie 2024 trimiterea în judecată a patronilor firmei Flagas SRL, care opera stația GPL de la Crevedia.

Ionuț Doldurea și Cosmin Stîngă sunt acuzați, în principal, de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru. În sarcina celor doi au mai fost reținute acuzații ce țin de nerespectarea măsurilor de securitate în muncă.

„În perioada 30 septembrie 2020 – 26 august 2023, în calitate de asociați și administratori în drept și în fapt ai unei societăți comerciale, în mod sistematic, au promovat în cadrul societății o politică de funcționare a acesteia grefată pe încălcarea repetată a dispozițiilor legale în materia securității și sănătății în muncă, precum și a celor privind derularea operațiunilor de alimentare, transport, transvazare și depozitare cu combustibil GPL, la punctul de lucru neautorizat amplasat în comuna Crevedia, Șoseaua București-Târgoviște nr. 231, județul Dâmbovița.

Astfel, a fost autorizată și impulsionată desfășurarea de activități de descărcare a produsului GPL din cisterne auto, autorizate ADR, în rezervoare cisternă, neautorizate ADR, precum și utilizarea unei pompe mobile improvizate, neautorizate, în condițiile inexistenței unor proceduri de lucru autorizate pentru realizarea activităților de descărcare/ încărcare GPL.

Toate acestea s-au desfășurat într-o locație neautorizată situată într-o zonă puternic populată, fapte ce au creat premisele producerii la data de 26 august 2023, în intervalul orar 18:48-21:46, a unei prime explozii urmată de un incendiu, în contextul apariției unui defect de etanșare pe unul dintre furtunurile de transvazare/alt reper, ce a condus la crearea unor nori de GPL în amestec cu aerul, în diverse concentrații, inclusiv în domeniul de explozivitate – în conjuncție cu o sursă eficientă de aprindere, precum și premisele propagării incendiului și producerii unei succesiuni de alte 8 explozii a unor nori de vapori.

Astfel, a fost cauzat decesul a 5 persoane și vătămarea corporală a 54 de persoane, precum și distrugerea și degradarea unor bunuri imobile (8 case distruse total și 80 distruse parțial) și mobile precum și a unor lucrări, echipamente, instalații sau componente ale acestora”, rețin procurorii Parchetului General.

Prejudiciul dezastrului de la Crevedia: 53 de milioane de euro

Prejudiciul total în urma exploziilor de la Crevedia a fost estimat la aproximativ 53 de milioane de euro.

Daniel Ionuț Doldurea este fiul primarului din Caracal, Ion Doldurea (reales în iunie 2024), și patronul firmei Flagas, alături de asociatul său, Cosmin Ionuț Stîngă. Cei doi sunt înstăriți, dar nu suficient de bogați pentru a acoperi această sumă.

De exemplu, în toamna anului 2023, atunci când s-a pus problema eliberării din arest, avocatul lui Ionuţ Doldurea a adus la cunoștința instanței de judecată că în cazul admiterii cererii acesta va locui într-o vilă din cartierul „Paradisul Verde” din Corbeanca, județul Ilfov, mai precis pe strada Romaniței.

În zona respectivă, vecinii lui Ionuț Doldurea puseseră la vânzare un imobil cu 4 camere de 110 mp. cu suma de 339.000 de euro, potrivit datelor de pe Imobiliare.ro.

Tot atunci, apărătorul lui Ionuț Stîngă a arătat că acesta va locui într-o vilă din București, strada Fabrica de Cărămidă, sector 1. O asemenea proprietate din cartierul bucureștean de lângă lacul Grivița se vindea cu 550.000 de euro, potrivit aceleiași surse.