După ce, la finalul anului trecut, Sectorul 4 al Municipiului București a semnat contractul de proiectare și execuție pentru primul lot al proiectului de extindere a Magistralei M4 (între Gara de Nord și Eroii Revoluției), primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a semnat, recent, documentele similare pentru lotul 2 (între Eroii Revoluției și Gara Progresul) și a emis ordinul de începere a lucrărilor de proiectare și execuție.

Despre acest proiect major, care presupune, printre altele, demararea activităților de proiectare pentru toate cele 14 noi stații de metrou, a vorbit astăzi primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, în cadrul unei conferințe de presă.

Începând de mâine, toate cele 14 noi stații prevăzute în proiectul de extindere a magistralei M4 de metrou vor fi deja în proces de proiectare. În decembrie a început proiectarea primului lot al acestui proiect, cel dintre Gara de Nord și Eroii Revoluției. Acum, am semnat ordinul de începere a lucrărilor similare și pentru lotul al doilea, cel dintre Eroii Revoluției și Gara Progresul, astfel încât specialiștii consorțiului de firme care vor derula lucrările pe acest tronson se pot apuca efectiv de treabă. Proiectarea va dura maximum 10 luni, însă sunt convins că vom reuși să ne mișcăm mult mai repede, așa cum s-a întâmplat și în cazul altor proiecte”, a declarat Daniel Băluță.

Edilul a vorbit și despre traseul pe care noua magistrală îl va urma între Gara de Nord și Gara Progresul din Sectorul 4:

„Construim 14 stații noi, de la Gara de Nord la Gara Progresul, iar acest nou culoar devine cea mai importantă axă de mobilitate a Capitalei. Este investiția care mută presiunea de pe bulevardele centrale și redă orașul oamenilor,  exact ceea ce are nevoie Bucureștiul.

Noul traseu va avea 11 kilometri și va traversa cartierele Gara de Nord, Uranus, 13 Septembrie, Giurgiului și Progresul, urmând să treacă pe teritoriul sectoarelor 1, 4 și 5, precum și al comunei Jilava, din județul Ilfov. Așa cum am spus și în luna decembrie, garantez că începerea acestor lucrări nu va da traficul peste cap. Împreună cu specialiștii de la Primăria Municipiului București, Comisia Tehnică de Circulație, așa cum am procedat și în cazul Planșeului Unirii, cu reprezentanți ai Brigăzii Rutiere și împreună cu distribuitorii de utilități, în care am mare încredere, vom identifica cele mai bune soluții pentru ca, în zonele în care se lucrează, traficul rutier și pietonal să nu fie afectat, iar disconfortul pentru cetățeni să fie minim”, a mai spus primarul Sectorului 4.

Extinderea Magistralei M4 are și un impact economic semnificativ. Conform primarului Daniel Băluță, proiectul va genera 5.612 locuri de muncă în etapa de execuție și 901 locuri de muncă permanente după finalizare și dare în exploatare.

„În termeni de infrastructură, rețeaua de metrou va crește cu aproape 22%, un salt fără precedent realizat într-un singur proiect. Este un proiect ale cărui efecte vor fi resimțite direct de oameni: mai puțin timp pierdut, mai puține blocaje, mai puțin stres. Pe scurt, o viață mai bună pentru toți. Doar extinderea magistralei M4 va aduce, în anul 2040, 58,6 milioane de călătorii suplimentare pe an, un semn clar că intrăm într-o etapă nouă pentru Capitală. Investim 3,5 miliarde de euro, adică peste 17 miliarde de lei, fonduri europene nerambursabile atrase de echipa mea de la Sectorul 4, pentru a uni nordul și sudul orașului printr-o magistrală modernă, continuă și predictibilă, un proiect care schimbă viitorul mobilității urbane în București. Până aici, drumul a fost unul birocratic anevoios. Însă, așa cum eu și echipa mea am demonstrat în ultimii ani, noi nu ne plângem, ci livrăm rezultate. Cu voință, viziune și disciplină administrativă, am arătat că proiectele mari nu sunt nici vise, nici promisiuni, ci realitate”, a punctat Daniel Băluță.

La conferința de presă au participat și reprezentanții companiilor românești care vor implementa lucrările aferente lotului 2 al proiectului reunite în cadrul unei asocieri al cărei lider este S.C. Construcții Erbașu S.A.

„Proiectul Lotului 2 al Magistralei M4 – Eroii Revoluției – Gara Progresul ne onorează și ne responsabilizează în egală măsură. În calitate de lider al asocierii formate din companii românești consacrate – Construcții Erbașu, Concelex și BogArt – suntem convinși că experiența acumulată în peste 35 de ani reprezintă baza solidă pentru realizarea unor investiții majore de infrastructură, cu impact direct asupra comunității. Ne asumăm acest proiect cu seriozitate și respect față de importanța sa pentru mobilitatea urbană”, a afirmat Cristian Erbașu, director general al S.C. Construcții Erbașu S.A.

Aceeași idee a fost punctată și de către Cătălin Vișan, director general adjunct al S.C. Concelex S.R.L., care a vorbit despre reunirea a peste 100 de ani de experiență în construcții civile și industriale în cadrul acestei asocieri:

„Ne bucurăm să facem parte dintr-o asociere care adună peste o sută de ani de experiență, mii de proiecte și peste zece mii de profesioniști. Câștigarea contractului pentru Lotul 2 al Magistralei M4 demonstrează competitivitatea constructorilor români și capacitatea lor de a livra proiecte de mare complexitate”.

La rândul său, Sorin Greu, director general al S.C. BogArt S.R.L., s-a declarat onorat de oportunitatea de a participa la un proiect strategic pentru București:

„BogArt este onorată să participe la proiectarea și execuția Lotului 2, Eroii Revoluției-Gara Progresul, din cadrul Magistralei M4 de metrou. Acest proiect confirmă capacitatea noastră de a contribui la realizarea unor investiții majore de infrastructură, cu impact direct asupra dezvoltării urbane și a mobilității sustenabile. Ne reafirmăm angajamentul pentru excelență, profesionalism și livrarea de proiecte complexe la cele mai înalte standarde de calitate și siguranță”, a punctat Sorin Greu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Gardul de la Palatul Parlamentului va fi demolat. Oamenii, despre proiectul USR: „Bani aruncați pe geam. Au rezolvat toate problemele Bucureștiului și rămăsese gardul…”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
„Ce băieți frumoși ai, puștoaico!” Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. Alexandru și Nicholas sunt leiți părinților lor. Uite cât de mari și frumoși au crescut adolescenții
Unica.ro
„Ce băieți frumoși ai, puștoaico!” Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. Alexandru și Nicholas sunt leiți părinților lor. Uite cât de mari și frumoși au crescut adolescenții
Surpriză în showbiz! Celebrul cuplu a anunțat că așteaptă al doilea copil, la un an de la venirea pe lume a fetiței lor: „Cea mai specială formă de iubire„
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Celebrul cuplu a anunțat că așteaptă al doilea copil, la un an de la venirea pe lume a fetiței lor: „Cea mai specială formă de iubire„
gsp
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
GSP.RO
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
După finala pierdută contra lui Alcaraz, Djokovic a ridicat privirea spre tribuna unde se afla Nadal
GSP.RO
După finala pierdută contra lui Alcaraz, Djokovic a ridicat privirea spre tribuna unde se afla Nadal
Parteneri
Cea mai deșteaptă femeie din zodiac, da, ea e! Toți o admiră. Toți o ascultă. Genială, intuitivă și mereu cu un pas înainte. Vezi dacă ești pe listă
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai deșteaptă femeie din zodiac, da, ea e! Toți o admiră. Toți o ascultă. Genială, intuitivă și mereu cu un pas înainte. Vezi dacă ești pe listă
Cea mai antipatică zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Avantaje.ro
Cea mai antipatică zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Cât stă România sub cupola de aer polar: zonele în care temperaturile minime vor coborî spre minus 20 de grade și județele sub cod galben de ger
Știri România 20:33
Cât stă România sub cupola de aer polar: zonele în care temperaturile minime vor coborî spre minus 20 de grade și județele sub cod galben de ger
Nu există „certificat de conservare” sau taxe noi pentru mașinile vechi, anunță RAR
Știri România 19:55
Nu există „certificat de conservare” sau taxe noi pentru mașinile vechi, anunță RAR
Parteneri
„Vă rugăm! Aceștia sunt copiii noștri!”. Mama unui soldat rus cere intervenția lui Putin după incidentul de la Kupiansk
Adevarul.ro
„Vă rugăm! Aceștia sunt copiii noștri!”. Mama unui soldat rus cere intervenția lui Putin după incidentul de la Kupiansk
Alimentul consumat zilnic de români pe care un fotbalist de 38 de ani l-a eliminat din mesele sale: ”E mult mai bine fără!”
Fanatik.ro
Alimentul consumat zilnic de români pe care un fotbalist de 38 de ani l-a eliminat din mesele sale: ”E mult mai bine fără!”
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Lucruri de urmărit în etapa a 24-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 24-a din Superliga
Cosmin Dur-Bozoancă: „Când am scos orteza, am văzut că nu sunt în stare nici să ridic mâna”
Cosmin Dur-Bozoancă: „Când am scos orteza, am văzut că nu sunt în stare nici să ridic mâna”
Parteneri
Fiica celebrei creatoare de modă Ingrid Vlasov a fost numită cel mai frumos copil din România, cu ani în urmă. Cum arată astăzi Noelle și cu ce se ocupă la 21 de ani
Elle.ro
Fiica celebrei creatoare de modă Ingrid Vlasov a fost numită cel mai frumos copil din România, cu ani în urmă. Cum arată astăzi Noelle și cu ce se ocupă la 21 de ani
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze

Monden

Imagini needitate cu Oana Radu după ce s-a îngrășat. A început dieta și merge la sală: „Îmi asum că așa arăt”
Stiri Mondene 16:55
Imagini needitate cu Oana Radu după ce s-a îngrășat. A început dieta și merge la sală: „Îmi asum că așa arăt”
Cum a pozat-o Ellen DeGeneres pe soția Portia de Rossi de ziua ei de naștere. A împlinit 53 de ani: „Persoana mea preferată”
Stiri Mondene 15:34
Cum a pozat-o Ellen DeGeneres pe soția Portia de Rossi de ziua ei de naștere. A împlinit 53 de ani: „Persoana mea preferată”
Parteneri
EXCLUSIV. Adi Vasile, dezvăluiri despre „Survivor”. Cine l-a însoțit în secret în Republica Dominicană: „Nu va fi ușor când va pleca”
TVMania.ro
EXCLUSIV. Adi Vasile, dezvăluiri despre „Survivor”. Cine l-a însoțit în secret în Republica Dominicană: „Nu va fi ușor când va pleca”
"Buni, mă teroriza, mă înjura, mă bătea". Adolescentul criminal a plănuit uciderea lui Mario în detaliu
ObservatorNews.ro
"Buni, mă teroriza, mă înjura, mă bătea". Adolescentul criminal a plănuit uciderea lui Mario în detaliu
A tăcut cât a tăcut, dar acum Andi Moisescu a spus multe despre divorț și copiii lui: “Sunt liniștit, sunt împăcat”. Ce relație are cu băieții lui adolescenți, după despărțirea de mama lor, Olivia Steer!
Libertateapentrufemei.ro
A tăcut cât a tăcut, dar acum Andi Moisescu a spus multe despre divorț și copiii lui: “Sunt liniștit, sunt împăcat”. Ce relație are cu băieții lui adolescenți, după despărțirea de mama lor, Olivia Steer!
Parteneri
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
GSP.ro
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
Novak Djokovic, după prima finală pierdută la Australian Open: „Am încredere mereu că pot câștiga, dar nu m-am așteptat, e o diferență”
GSP.ro
Novak Djokovic, după prima finală pierdută la Australian Open: „Am încredere mereu că pot câștiga, dar nu m-am așteptat, e o diferență”
Parteneri
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Mediafax.ro
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Redactia.ro
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Catherine O’Hara, mama lui Kevin din „Singur acasă”, s-a stins din viață la 71 de ani
KanalD.ro
Catherine O’Hara, mama lui Kevin din „Singur acasă”, s-a stins din viață la 71 de ani

Politic

Un singur ministru din Guvernul Bolojan a ripostat atacurilor PSD la adresa premierului: „Ar trebui să le crape obrazul de ruşine”
Politică 12:46
Un singur ministru din Guvernul Bolojan a ripostat atacurilor PSD la adresa premierului: „Ar trebui să le crape obrazul de ruşine”
Gardul de la Palatul Parlamentului va fi demolat. Oamenii, despre proiectul USR: „Bani aruncați pe geam. Au rezolvat toate problemele Bucureștiului și rămăsese gardul…”
Politică 31 ian.
Gardul de la Palatul Parlamentului va fi demolat. Oamenii, despre proiectul USR: „Bani aruncați pe geam. Au rezolvat toate problemele Bucureștiului și rămăsese gardul…”
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Gigi Becali a făcut anunțul momentului despre Victor Pițurcă. Patronul FCSB-ului surprinde pe toată lumea: „N-am avut nicio ceartă cu el”
Fanatik.ro
Gigi Becali a făcut anunțul momentului despre Victor Pițurcă. Patronul FCSB-ului surprinde pe toată lumea: „N-am avut nicio ceartă cu el”
Trucuri pentru a-ți aminti mereu unde ai pus lucrurile
Spotmedia.ro
Trucuri pentru a-ți aminti mereu unde ai pus lucrurile