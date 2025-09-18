Plahotniuc este căutat de autoritățile de la Chișinău pentru implicare într-o fraudă bancară masivă din 2014, dar și de România pentru falsificare de documente.
Un tribunal grec aprobase anterior extrădarea lui Plahotniuc în Moldova pentru acuzațiile legate de așa-numitul „furt al secolului”.
Extrădarea era programată pentru săptămâna viitoare, înainte de alegerile generale din Moldova din 28 septembrie.
„Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată, fără a se indica motivul”, a anunțat Procuratura Generală din Moldova.
Sursa citată de Reuters a explicat că Ministerul Justiției din Grecia a suspendat procedura deoarece Plahotniuc trebuie să dea explicații unui procuror grec în legătură cu ancheta din România.
Plahotniuc a fost arestat pe 21 iulie pe aeroportul din Atena, în baza unei notificări Interpol din februarie. Acesta ar fi folosit o identitate falsă și ar deține 16 pașapoarte din diverse țări.
Principalele acuzații împotriva sa în Moldova sunt legate de dispariția a unui miliard de dolari din sistemul bancar în 2014, echivalentul a 12% din PIB-ul țării la acea vreme. Plahotniuc, în vârstă de 59 de ani, neagă toate acuzațiile.
Premierul moldovean Dorin Recean a declarat pe Facebook: „Noi, cetăţenii acestei ţări, trebuie să ne asigurăm că toţi cei vinovaţi sunt aduşi în faţa justiţiei şi că acest proces nu este oprit”. El a adăugat că guvernul va investiga decizia Atenei.
Plahotniuc a respins acuzațiile într-o declarație pe rețelele sociale, descriindu-le ca fiind bazate pe „calomnie şi ură politică”.
Înainte de a părăsi Moldova, Plahotniuc a fost liderul Partidului Democrat între 2016 și 2019, parte a coaliției de guvernare de atunci. Rusia a solicitat, de asemenea, extrădarea sa pentru infracțiuni legate de droguri.
