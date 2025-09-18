Plahotniuc este căutat de autoritățile de la Chișinău pentru implicare într-o fraudă bancară masivă din 2014, dar și de România pentru falsificare de documente.

Un tribunal grec aprobase anterior extrădarea lui Plahotniuc în Moldova pentru acuzațiile legate de așa-numitul „furt al secolului”.

Extrădarea era programată pentru săptămâna viitoare, înainte de alegerile generale din Moldova din 28 septembrie.

„Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată, fără a se indica motivul”, a anunțat Procuratura Generală din Moldova.

Sursa citată de Reuters a explicat că Ministerul Justiției din Grecia a suspendat procedura deoarece Plahotniuc trebuie să dea explicații unui procuror grec în legătură cu ancheta din România.

Plahotniuc a fost arestat pe 21 iulie pe aeroportul din Atena, în baza unei notificări Interpol din februarie. Acesta ar fi folosit o identitate falsă și ar deține 16 pașapoarte din diverse țări.

Principalele acuzații împotriva sa în Moldova sunt legate de dispariția a unui miliard de dolari din sistemul bancar în 2014, echivalentul a 12% din PIB-ul țării la acea vreme. Plahotniuc, în vârstă de 59 de ani, neagă toate acuzațiile.

Premierul moldovean Dorin Recean a declarat pe Facebook: „Noi, cetăţenii acestei ţări, trebuie să ne asigurăm că toţi cei vinovaţi sunt aduşi în faţa justiţiei şi că acest proces nu este oprit”. El a adăugat că guvernul va investiga decizia Atenei.

Recomandări Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!”

Plahotniuc a respins acuzațiile într-o declarație pe rețelele sociale, descriindu-le ca fiind bazate pe „calomnie şi ură politică”.

Înainte de a părăsi Moldova, Plahotniuc a fost liderul Partidului Democrat între 2016 și 2019, parte a coaliției de guvernare de atunci. Rusia a solicitat, de asemenea, extrădarea sa pentru infracțiuni legate de droguri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE