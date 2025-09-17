Procuratura Generală menționează că partea elenă a examinat cererile și a admis extrădarea pe toate cauzele pentru care Republica Moldova a înaintat solicitări. „În zilele apropiate acesta urma a fi predat autorităților din Moldova”, se arată într-un comunicat.
Situația s-a schimbat însă după o notificare recepționată prin canalele Interpol. „Potrivit notificării recepționate astăzi, în urma deciziei Ministerului Justiției al Republicii Elene din data de 17.09.2025, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată, fără a se indica motivele”, afirmă Procuratura Generală.
Surse consultate de Ziarul de Gardă precizează că Vladimir Plahotniuc s-ar opune extrădării, deși anterior și-a dat consimțământul. Avocatul oligarhului susține însă că acesta își dorește să fie extrădat în Republica Moldova.
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a reacționat pe Facebook: „Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea”. „Chiar dacă el speră că după alegeri Moldova va cădea pe mâna Rusiei și el va putea veni acasă liber, instituțiile trebuie să-l aducă acasă în cătușe. Și noi – cetățenii acestei țări – trebuie să ne asigurăm că toți sunt aduși în fața justiției și că acest proces nu este oprit”, a adăugat prim-ministrul Rep. Moldova.
Vladimir Plahotniuc a fugit din Republica Moldova în iunie 2019, atunci când partidul său a pierdut puterea. Câteva luni mai târziu pe numele lui a fost emis un mandat de arestare pentru spălare de bani, în legătură cu rolul său în „Frauda Bancară” din perioada 2013-2015, atunci când din Republica Moldova au fost scoși peste 1 miliard de dolari, notează TV8. În cele din urmă, oligarhul a fost arestat pe 22 iulie pe aeroportul din Atena.
