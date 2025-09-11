Benchmark Electronics Brașov, parte din lanțul ASML

Fabrica din Brașov a companiei americane Benchmark Electronics a fost acreditată de gigantul olandez ASML pentru producția de module destinate utilajelor de litografie, esențiale în fabricarea semiconductorilor. 

Aceste mașinării complexe sunt folosite de giganți precum TSMC, Samsung sau Intel pentru a produce microprocesoare de ultimă generație.

Benchmark Electronics România devine astfel un punct strategic în lanțul global de aprovizionare al ASML, companie evaluată la aproape 300 de miliarde de dolari.

Extindere masivă la Brașov

Vicepreședintele Benchmark pentru Marketing și Soluții Strategice, Teresa Lamberger, a anunțat pe LinkedIn livrarea primelor unități de producție ale fabricii din Brașov.

„În doar doi ani, am transformat un concept într-o cameră curată complet funcțională, de ultimă generație, echipată cu un portofoliu extins de testere și echipamente de producție, gata să satisfacă cerințele inovatorilor în domeniul echipamentelor de producere a semiconductorilor”, a spus Teresa Lamberger.

Această investiție aproape că a dublat capacitatea fabricii, transformând Brașovul într-unul dintre cele două centre europene Benchmark autorizate să producă module pentru ASML, alături de unitatea din Almelo (Olanda).

Parlamentul Republicii Moldova, luat cu asalt de prorușii vopsiți în proeuropeni. Cine sunt „cozile de topor” ale Kremlinului
Recomandări
Parlamentul Republicii Moldova, luat cu asalt de prorușii vopsiți în proeuropeni. Cine sunt „cozile de topor” ale Kremlinului

Vizita ASML și certificarea oficială

Michiel Claessens, șeful Clusterului de Aprovizionare Electronică și Condiționare a Mașinilor la ASML, a vizitat fabrica pentru a valida standardele și a aproba lansarea oficială a producției.

„Această realizare consolidează parteneriatul nostru de lungă durată cu ASML, făcând din Benchmark Brașov a doua locație din Europa autorizată să producă module ASML”, a mai precizat Teresa Lamberger.

Jeff Benck, CEO al Benchmark, a completat: „Noul spațiu va oferi echipelor noastre de producție și inginerie suficient spațiu pentru a ne extinde operațiunile în Europa de Est, aducând totodată mai multe locuri de muncă bine plătite în comunitatea brașoveană”.

ASML – furnizorul-cheie al industriei globale de microcipuri

ASML este singura companie din lume capabilă să producă utilaje de litografie EUV (extreme ultraviolet), fără de care nu pot fi fabricate cipurile avansate folosite în telefoane iPhone, Samsung sau laptopurile moderne.

„Construim uneltele pe care tâmplarii le folosesc pentru a-ți construi casa”, spunea pentru BBC, Jos Benschop de la ASML.

Cele mai complexe mașini ASML costă peste 150 de milioane de dolari bucata, iar transportul lor implică 40 de containere, 20 de TIR-uri și trei avioane Boeing 747.

„Mașinăria dezvoltată de ASML este cea mai complicată creată vreodată de om”, spunea un director IBM.

Frica de China: interdicții impuse de americani

Deși cererea este uriașă, tehnologia nu ajunge în China. 

În 2019, administrația Trump a făcut presiuni asupra guvernului olandez pentru a bloca livrarea celor mai avansate mașini către companii chineze.

Astfel, americanii s-au asigurat că Republica Populară Chineză nu are acces la tehnologia de vârf EUV, ceea ce păstrează avantajul strategic al SUA, Europei și partenerilor lor din Asia.

