Concret, fabrica de dulciuri, parte a companiei turce ETi, a primit prestigiosul premiu „TPM Excellence Award Level 1”, acordat de Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM), pentru excelență în managementul producției.

Distincția recunoaște implementarea eficientă a sistemului japonez TPM (Total Productive Maintenance), bazat pe principiile Kaizen — îmbunătățire continuă, învățare și implicarea tuturor angajaților.

Scopul acestui sistem este de a obține zero defecțiuni, zero defecte și zero accidente de muncă.

Fabrica din Craiova este prima unitate de producție din industria globală a panificației și ciocolatei care obține acest premiu.

„Pentru ETi, faptul că suntem prima companie din lume din domeniul panificației și ciocolatei care primește această distincție este o sursă de fericire și mândrie de nedescris”, a declarat Stephane Batoux, CEO Global ETi.

„În spatele acestei realizări se află nu doar dedicarea și perseverența noastră neclintită de-a lungul anilor, ci și angajamentul angajaților noștri, care au îmbrățișat acest sistem ca pe un mod de lucru și l-au integrat în cultura noastră organizațională.”, a adăugat CEO-ul ETi.

Peste 70 de milioane de euro au fost investite în fabrica deschisă la Craiova în 2016.

Aici se produc dulciuri pentru peste 50 de țări. Fabrica are o suprafață de 75.800 mp și peste 400 de angajați. ETi are în portofoliu 21 de brevete internaționale și plănuiește extinderea capacității de producție în următorii ani, vizând piețele din Balcani, Europa Centrală și de Est.

Premiul TPM este acordat companiilor care obțin rezultate remarcabile în reducerea defectelor, a accidentelor de muncă și a defecțiunilor, printr-un proces de audit strict și pe termen lung, structurat pe cinci niveluri de excelență operațională.

