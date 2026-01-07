Proprietatea, situată pe bd. Metalurgiei, nr. 8, include clădiri administrative, magazii, spălătorie, bazine, posturi electrice și un teren de 16.080 mp, toate fiind vândute în bloc, relatează publicația locală Ziarul de Iași.

Pentru participare sunt necesare: taxa de 200 lei+TVA, garanția de 10%+TVA din prețul de pornire, 5.000 lei+TVA, actele firmei sau actul de identitate, plus împuternicire, după caz.

Toate documentele trebuie depuse până la 15 ianuarie 2026, ora 10.00. De asemenea, bunurile se vând libere de sarcini.

Fabrica Lactis, cunoscută pentru inovația sa în ambalarea laptelui în pungi de plastic, a fost un simbol al industriei locale. Totuși, aceasta a rămas în impas din cauza procedurilor de insolvență care durează de aproape 10 ani.

Conform Ziarul de Iași, licitațiile anterioare nu au atras ofertanți, fiind descurajați de prețul ridicat și de investițiile necesare pentru modernizare.

Rămâne de văzut dacă, de această dată, se va găsi un cumpărător care să facă achiziția.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE