Finanțare de 12,7 milioane de euro pentru construirea fabricii de la Craiova

O companie germană din industria aviatică investește într-o nouă fabrică lângă Craiova, care ar urma să fie deschisă anul viitor și să creeze sute de locuri de muncă pentru români. Diehl Aviation, parte a grupului german Diehl, își extinde prezența în România cu o unitate de producție care va deservi piața aeronautică europeană, potrivit Termene.

Proiectul este dezvoltat de firma românească Global Vision Investment Fund (GVIF), care a obținut o finanțare de 12,7 milioane de euro de la Banca Comercială Română (BCR) pentru lucrările de construcție. Potrivit sursei originale, finanțarea va fi folosită pentru a susține dezvoltarea fabricii, al cărei amplasament se află în zona industrială de lângă Craiova.

Compania germană ar putea angaja aproximativ 500 de oameni în România

Clădirea producției va avea o suprafață totală de aproximativ 12.000 de metri pătrați, dintre care 2.500 de metri pătrați vor fi destinați birourilor de clasă A+. Întreaga unitate va fi ridicată pe un teren de circa 33.500 de metri pătrați.

Conform planurilor anunțate, producția ar urma să înceapă începând cu al treilea trimestru din 2026, iar compania intenționează ca în primă fază să angajeze aproximativ 75 de persoane. Pe termen mediu, însă, numărul total al angajaților ar putea ajunge la circa 500 de oameni în România.

Ce ar urma să producă fabrica germană care se deschide la Craiova

Fabrica va produce diverse componente și piese destinate aeronavelor comerciale, susținând necesarul de livrări al marilor producători de avioane. Alegerea Craiovei pentru această investiție strategică vine și pe fondul avantajelor logistice ale zonei și a disponibilității unei forțe de muncă calificate, potrivit declarațiilor furnizate de companie și partenerii locali.

Proiectul este văzut ca un pas important în consolidarea rolului României în sectorul de înaltă tehnologie și producție industrială avansată din Europa, dar și ca o oportunitate de dezvoltare economică și pentru forța de muncă locală.

Detalii despre Diehl Aviation

Diehl Aviation este o companie germană importantă în industria aviatică, recunoscută pentru producerea de echipamente și componente pentru aeronave. Firma este furnizor pentru mari constructori de avioane precum Airbus, Boeing, Bombardier și Embraer, dar și pentru parteneri militari și operatori de avioane din întreaga lume.

Diehl Aviation face parte din grupul Diehl Stiftung & Co. KG și are peste 5.200 de angajați în 21 de locații la nivel global.

În prezent, divizia este implicată în proiecte de tehnologii pentru sisteme și cabine de aeronave, fiind considerată un pionier în inovație și siguranța călătoriilor aeriene. „Compania își propune să facă călătoriile mai sigure și mai confortabile, să economisească resurse valoroase și să prezinte soluții revoluționare clienților din toate domeniile de activitate.”

