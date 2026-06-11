„Tema festivalului ar putea fi încrederea: încredere în puterea cărților și a oamenilor adunați în jurul lor. Mi-ar plăcea ca toți participanții să descopere (sau să redescopere) faptul că pot găsi în carte un aliat, atât pentru momentele dificile cu care se confruntă uneori, cât și pentru momentele de bucurie din viața lor. Și când spun carte, nu mă gândesc doar la literatură sau ficțiune, ci și la știință, istorie, filozofie, etc.”, spune Adriana Ștefan, directoarea Fabulandia, Festivalul de Carte pentru Copii și Adolescenți.

Adriana Ștefan, directoarea Fabulandia. Foto: Arhivă personală

Aflat la prima ediție, evenimentul, explică scriitoarea pentru Libertatea, a încolțit, aproape concomitent, în minți aflate la sute de kilometri distanță una de alta. „Așa au intrat în joc o fundație a cărei valoare fundamentală este educația și pentru ai cărei angajați cartea și cititul fac parte din fișa postului, mai precis, Fundația Autonom din Piatra Neamț; o editură dedicată trup și suflet cititorilor aflați la început de drum, pe care îi ajută să crească, să viseze și să îndrăznească, adică editura Humanitas Junior; un scriitor, subsemnata, preocupat de întrebarea „Cum pot ajunge poveștile la cititori?“ Și, așa cum se petrec lucrurile doar în basme, oamenii aceștia, ajutați de magie sau, poate, de simpla întâmplare, s-au întâlnit”, după cum precizează.

Desfășurat în perioada 11-13 iunie la Piatra Neamț, festivalul, adaugă directoarea acestuia, va include ateliere de povestit, laboratoare de creat rime, întâlniri la care se vor împărtăși secrete despre scris, ateliere de desenat, discuții despre citit, cât și dezbateri despre filme și cărți și despre filmele inspirate din cărți, și despre eroi din povești și întâmplări de poveste. „Eu una n-aș rata nimic din toate acestea. Copiii, părinții și profesorii care vor să afle mai multe despre programul complet al festivalului, îl pot descoperi aici.”

Fabulandia include o serie de invitați speciali, o parte dintre cei mai iubiți scriitori români contemporani pentru copii: Ana Alfianu, Florin Bican, Florin Irimia, Mihai Mănescu, Adina Popescu, Ana Maria Sandu, Carmen Tiderle și Matei Vișniec. „Mi se pare fantastic! Sper ca toți copiii și adolescenții prezenți la festival să profite de prezența lor pentru a-și satisface curiozitatea privind drumul cărților prin lume, și să pregătească cele mai năzdrăvane întrebări pentru autorii lor preferați”, spune Adriana.

Ea subliniază cum își dorește ca întreaga comunitate a orașului Piatra Neamț să ia parte și să se bucure de eveniment, de aceea întâlnirile cu autorii vor avea loc în mai multe puncte-cheie ale orașului (în școli, în muzee, în biblioteci, la teatru), precum și la sediul Fundației Autonom.

„Cărțile pentru copii nu sunt niciodată doar pentru copii”

Adriana Ștefan s-a născut la Vatra Dornei, dar și-a făcut studiile universitare la ASE București, iar studiile postuniversitare în Franţa, la Université dOrléans și la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Deși parcursul profesional i-a fost unul în domeniul financiar, pasiunea pentru scris, pe care a dezvoltat-o încă din copilărie, nu a părăsit-o niciodată, iar în 2017 a hotărât să meargă pe drumul ei. În 2020 și-a lansat propria platformă de povești pentru copii, iar în 2022 a publicat volumul „Povești pe nerăsuflate” (Humanitas Junior), urmat de „Povești care te trag de mânecă”, în 2024. „Cărțile au fost mereu pentru mine o fereastră deschisă către lumea cea mare.

Am crescut cu ideea că sunt importante în viața unui om, indiferent de ocupație sau de aspirații, și asta pentru că oamenii din jur aveau o admirație pentru cărți, de la bunicii mei țărani, până la prietenii cu care mă jucam în fața casei! Imaginați-vă un grup de zece copii jucând un soi de „Fazan” pe titluri de cărți. Cred că asta spune ceva. Ceea ce a început ca o joacă pentru mine, respectiv scrisul de povești, s-a transformat treptat și, oarecum firesc, într-o preocupare permanentă, fără să-mi fi propus neapărat acest lucru”, explică ea pentru Libertatea.

Rolul de mamă a avut de asemenea un impact asupra modului în care s-a apropiat de literatura pentru copii. Așa cum explică, în timp ce povestea cu copiii ei despre întâmplările și emoțiile unei zile oarecare, a realizat cât de diferit poate fi modul în care percepem ceea ce ne înconjoară: „cu câtă uimire învață copiii despre lume și cu câtă curiozitate experimentează viața.”

Odată cu rolul de părinte, adaugă, a întâmpinat multe frici, de a căror existență nici măcar nu era conștientă, dar, la un moment dat, așa cum zice, a ales să ia parte mai mult la uimirile copiilor față de viață, decât la fricile care se tot țineau de capul ei. „După părerea mea, cărțile pentru copii nu sunt niciodată doar pentru copii sau despre copii. Ele se adresează aproape întotdeauna și oamenilor mari, indiferent că sunt părinți sau nu, cu condiția ca aceștia să fie suficient de curioși să privească lumea printr-o lentilă diferită de a lor.

A scrie pentru copii este o adevărată provocare. Din punctul meu de vedere, o poveste reușită este sinceră, concisă, atinge subiecte în care cititorii se pot regăsi, are măcar un pic de umor și, foarte important, este lipsită de sfaturi și povețe explicite (de care copiii sunt, oricum, sătui până peste cap). Poate părea simplu, dar nu este, și cred că asta mă atrage cel mai mult”, vorbește autoarea despre modul în care a ales să scrie literatură pentru cei mici.

În interviul de mai jos am explorat atât modul în care scriitoarea vede rolul cărților în dezvoltarea copiilor, cât și modurile în care putem să dezvoltăm creativitatea în rândul celor tineri sau cele în care poveștile ne pot schimba viața.

„Tinerii au nevoie de oameni care să-i inspire”

Libertatea: În ziua de azi, când tinerii petrec foarte mult timp pe internet, cât de important vi se pare existența unui festival de literatură dedicat tinerilor în 2026 și de ce?

Adriana Ștefan: Este foarte ușor să ne rezumăm la un simplu „click“ pentru a afla o informație sau pentru a ne satisface o curiozitate, întrebarea este, însă, este suficient? Dincolo de joacă și de amuzament, un festival de carte pentru copii și adolescenți are și rolul de a pune această întrebare pe tapet și de a oferi alternativa, și anume cărțile. Tinerii (și nu doar ei) au nevoie de oameni care să-i inspire, or cărțile sunt o cale de a-i descoperi și de a ajunge la ei.

– De ce ați ales Piatra-Neamț pentru acest proiect?

– În luna mai a avut loc a 37-a ediție a Festivalului de Teatru de la Piatra Neamț, în luna iulie va urma cea de-a 18-a ediție a Filmului de Piatra, așadar, orașul are deja parte de o viață culturală interesantă, și am simțit că e locul potrivit pentru un nou eveniment cultural. Iar iunie, către sfârșitul anului școlar, ni s-a părut cea mai bună lună pentru o primă ediție a Festivalului Fabulandia, dedicat Cărții pentru Copii și Adolescenți!

Afișul festivalului

„Părintele este și va fi mereu primul model de urmat pentru copilul său”

– Cum vedeți rolul cărților în dezvoltarea copiilor? De ce au nevoie cei mici și adolescenții de povești?

– Cărțile (și poveștile pe care le spun ele) îi pot ajuta pe copii să afle că nu sunt singuri în fața fricilor lor și le oferă sprijin, tot așa cum îi pot ajuta să lege mai ușor prietenii. Cărțile le pot da idei despre ce ar putea să devină atunci când vor fi mari, precum și curajul de a lupta pentru a-și îndeplini visele.

Cărțile pot pune întrebări la care copiii poate nici nu s-au gândit vreodată și tot ele pot oferi răspunsuri la numeroasele întrebări ale copiilor. Îi pot învăța despre bine și rău, le pot oferi lecții de viață, pot fi vehiculul valorilor morale, pot aduce lumină în viața celor aflați în situații complicate și îi pot face să râdă. Vă las pe dumneavoastră să continuați lista beneficiilor aduse de cărți în viața unui copil.

– Ce le-ați spune părinților care își doresc să își apropie copiii de lectură? Cât de important este ca părinții să le citească copiilor încă de la vârste fragede și cum îi ajută lectura timpurie pe cei mici în viață?

– După mine, primul pas ar fi ca părinții înșiși să se apropie de lectură. Sunt conștientă de constrângerile legate de resurse și de timp, însă, se știe, părintele este și va fi mereu primul model de urmat pentru copilul său. Cititul împreună reprezintă și o modalitate de conectare cu cei apropiați, de aceea este recomandat la orice vârstă, în doze nu neapărat mari, dar constante. Iar cititul cu voce tare este unul din cele mai prețioase daruri pe care ni-l putem face nouă și copiilor noștri, din acest punct de vedere.

„Copiii și adolescenții de azi sunt minunați”

– Cum vedeți rolul școlii și al profesorilor în formarea unor viitori cititori? Ce credeți că funcționează și ce ar putea fi îmbunătățit la sistemul de învățământ românesc?

– Suntem cu toții implicați, într-o formă sau alta, în formarea viitorilor cititori: părinți, profesori, scriitori, editori, bibliotecari, librari, educatori; doar conlucrând putem să-i ajutăm pe copii să aibă încredere în puterea cărților și, mai târziu, în puterea lor înșiși de a face alegeri potrivite și de a lua decizii corecte. Cât despre ce funcționează și ce ar putea fi îmbunătățit la sistemul de învățământ românesc, las vocile competente în domeniu să se pronunțe asupra acestui amplu subiect.

– Din rolul de mamă, cum vedeți generația de copii și adolescenți care crește astăzi? Ce îi interesează și ce le stârnește curiozitatea? Cum pot veni adulții în întâmpinarea lor, astfel încât să-i încurajeze spre lectură?

– Copiii și adolescenții de azi sunt minunați: dezinvolți și dornici să-și apere ideile. Sigur că fac lucrurile altfel decât noi, sigur că sunt plictisiți de sfaturile noastre (pline de bune intenții, de altfel), însă au nevoie să știe că le suntem alături și că-i sprijinim. Eu nu mă aștept să aprecieze aceleași lucruri care-mi plac mie, și nici să asculte la nesfârșit poveștile de tipul „pe vremea mea… “. Consider că primul pas trebuie să vină din partea noastră, a adulților. Trebuie să încercăm să înțelegem mai bine lumea în care cresc ei și de a deschide larg poarta către dialog.

„Consecințele timpului petrecut online încep să fie tot mai serioase”

– Și pentru că vorbeam de mediul online, cum vedeți impactul internetului, al jocurilor și al conținutului video asupra copiilor și adolescenților?

– Consecințele timpului petrecut online încep să fie tot mai serioase și mai evidente, și apar din ce în ce mai multe studii care abordează această problemă. Deficitul de atenție, dificultatea în luarea deciziilor, un vocabular mai sărac, oboseala, problemele de memorare sunt doar o parte dintre efectele asupra copiilor, dar și asupra adulților, dar, înainte de a-i arăta cu degetul pe cei tineri, înainte de a le spune ce să nu facă, corect ar fi să ne privim pe noi înșine și să analizăm care este relația noastră cu mediul online și cât de sănătoasă este ea.

– Ce le-ați spune celor tineri, astfel încât „să mai lase telefoanele” și să găsească plăcere în aventura poveștilor?

– Formulări de tipul „mai pune și tu mâna pe o carte“ sau „mai lasă telefonul“ sunt cele mai la îndemână, dar și cele care îi îndepărtează cel mai mult pe tineri de cărți. Nu există formule magice, ci, așa cum spuneam, se impune un efort constant de a înțelege, de a comunica și de a oferi modele de urmat. Simplist vorbind, poveștile care ne atrag au cam aceleași ingrediente, indiferent de generații (prietenie, iubire, dezamăgire, frică, furie, curaj, etc.), așa încât cred că putem găsi punți de comunicare între adulți și copii.

Copii ascultând povești. Foto: Facebook / Fundația Autonom

„Dacă tot există internetul, să-l folosim în avantajul nostru”

– Cum putem să cultivăm creativitatea în tineri și să-i ajutăm să-și dezvolte această latură?

– Dacă tot există internetul, să-l folosim în avantajul nostru. Avem șansa de a găsi la un „click“ distanță operele de artă ale lumii întregi, hai să profităm de acest lucru și să-i expunem pe copii la frumos! Nu avem cu toții posibilitatea să vizităm un muzeu, să mergem la un concert sau să călătorim, dar avem acces la fotografii, materiale video, vizite virtuale, prelegeri. Cu riscul de a mă repeta, cu toții ar trebui să fim implicați în cultivarea creativității și a dragostei pentru frumos, în toate formele lui posibile.

– Întâlnim poveștile în copilărie, dar ele rămân cu noi și la maturitate. Credeți că poveștile au puterea de a schimba oamenii? Dacă da, în ce fel?

– Eu cred că poveștile rămân mereu cu noi pentru că ele nu debarcă niciodată singure în viața noastră, ci vin însoțite de emoții și sentimente, de oameni sau de întâmplări care ne-au marcat. Nu știu dacă poveștile au puterea de a ne schimba radical, dar sigur au puterea de a ne insufla dorința de a ne cunoaște mai bine (pe noi înșine și pe ceilalți), precum și dorința de a fi mai buni.