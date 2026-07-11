Braț revoluționar cu 7 secțiuni

Inovația majoră a modelului K60H, lansat de producătorul italian de utilaje pentru construcții, constă în brațul său cu 7 secțiuni, care îmbunătățește semnificativ accesibilitatea pe șantier și flexibilitatea în operare, informează publicația Global Highways. Față de configurația anterioară cu 6 secțiuni, noul design permite operatorilor să manevreze mai ușor echipamentul în spații restrânse și să ajungă la punctele complexe de turnare cu o precizie sporită.

Această configurație reduce drastic spațiul necesar pentru deschiderea brațului. Înălțimea minimă de desfășurare este sub 10 metri, cu aproximativ 32% mai mică decât alte pompe din aceeași categorie. Acest aspect face ca modelul să fie ideal pentru șantierele urbane sau clădirile cu înălțime limitată a spațiului de lucru.

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Folosește tehnologia CARBOTECH

Pompa de beton se bazează pe tehnologia CARBOTECH de la CIFA, care utilizează componente din fibră de carbon în structura brațului. Acest material avansat combină rezistența excepțională cu o greutate redusă, ceea ce îmbunătățește stabilitatea operațională și echilibrul general al utilajului.

Datorită greutății scăzute, pompa poate fi montată pe un șasiu cu 5 axe, respectând limitele legale de greutate pe drumuri, fără a compromite performanța și capacitatea de lucru caracteristice unei pompe de 60 de metri.

Cu o lungime totală de doar 13,5 metri, K60H oferă o manevrabilitate excelentă atât pe drumurile publice, cât și pe șantierele aglomerate. Echipată cu o unitate de pompare de înaltă performanță, utilajul oferă o capacitate de până la 180 m³/h. Aceasta permite o turnare mai rapidă și cicluri de pompare optimizate, reducând timpul total de lucru pe șantier.

Control digital avansat

Tehnologia CIFA Smartronic Advanced este inclusă standard, aducând un plus de eficiență și monitorizare. Sistemul oferă funcții precum:

Control avansat al stabilității (ASC);

Controlul extensiei maxime a brațului;

Ajustarea automată a vitezei motorului;

Managementul și diagnosticul unității de pompare;

Sistem de monitorizare LCD;

Panou de control capacitiv spate.

Fiind proiectată pentru a răspunde provocărilor de pe șantierele mari, pompa de beton K60H se remarcă prin combinația sa unică de inovație structurală, control digital și performanță.

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