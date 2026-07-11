„Luni, Adunarea Națională va aproba al 17-lea amendament la Legea Fundamentală. Președintele republicii va avea la dispoziție cinci zile să-l semneze. Dacă nu o face, o procedură de demitere împotriva lui ar putea fi lansată” în Parlament, a transmis noul premier ungar prin intermediul unui mesaj publicat pe contul său de Facebook.

Peter Magyar a cerut în mod repetat demisiile președintelui Tamas Sulyok și a celorlalte „marionete” ale fostului premier ultraconservator Viktor Orban.

La două luni după ce a depus jurământul ca premier, Peter Magyar își continuă ofensiva pentru a realiza „schimbarea de regim” promisă în seara victoriei sale zdrobitoare în alegerile parlamentare.

Premierul ungar a declanșat luna trecută operațiunea „Focul Purificator”, care prevede revizuirea Constituției cu scopul declarat de a preveni în viitor o nouă concentrare a puterii cum a fost sub regimul Orban.

Înaintea adoptării acestei revizuiri constituționale, care trebuie precedată de o consultare publică, noua Adunare Națională este chemată să voteze un amendament în 12 puncte care include, printre altele, demiterea președintelui Tamas Sulyok, ales de precedentul legislativ dominat de partidul Fidesz al lui Orban.

Alte inițiative promovate de Peter Magyar, al cărui partid Tisza are o majoritate confortabilă de peste două treimi în Parlament, se concentrează pe măsurile anticorupție, urmând să fie înființat în special un organism denumit Oficiul Național pentru Protecția și Recuperarea Activelor, care va putea ancheta oficialii fostei puteri. În plus, Ungaria va adera la Parchetul European.

Noul premier a luat în vizor și mass-media publică, pe care o acuză de partizanat în favoarea lui Orban. Marți, principalul canal de televiziune și cel al radioului și-au retras emisiunile de știri, în așteptarea constituirii unor noi structuri editoriale.

De cealaltă parte, Fidesz acuză o tentativă de constituire a „unui regim autocratic”, adică același lucru pentru care Viktor Orban a fost acuzat când era la putere, notează MTI.

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