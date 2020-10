Facebook și Twitter au decis miercuri să limiteze distribuirea unui articol din ziarul New York Post care susține că are dovezi potrivit cărora în perioada în care era vicepreședinte, Joe Biden s-a întâlnit cu un consilier al unei companii ucrainene de energie în board-ul căreia se afla fiul său, Hunter Biden.

Cele două rețele sociale au ridicat semne de întrebare cu privire la veridicitatea documentelor pe care se bazează articolul, documente care au fost trimise ziariștilor de avocatul personal al lui Donald Trump, Rudolph Giuliani, scrie Business Insider.

Concret, articolul citează o serie de emailuri care ar fi fost extrase din laptopul lui Hunter Biden, care a fost lăsat într-un atelier de reparații din Delaware.

Potrivit New York Post, patronul atelierului a făcut o copie după toată corespondența din calculator și a trimis-o lui Giuliani, care apoi a trimis-o ziarului.

Un purtător de cuvânt al campaniei lui Biden, Andrew Bates, a declarat că programul fostului vicepreședinte nu indică faptul că acesta ar fi avut o întâlnire cu un consilier al companiei ucrainene Burisma.

“Am verificat programul oficial al lui Joe Biden de la momentul respectiv și am văzut că întâlnirea invocată de New York Post nu a avut loc”, a spus Bates, potrivit New York Times.

Între timp, Facebook și Twitter au decis să ia măsuri.

“Vreau să fiu clar că acest articol va fi verificat de partenerii Facebook”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei, Andy Stone. “Între timp, vom reduce distribuirea lui pe platforma noastră”, a adăugat acesta.

Miercuri la prânz, articolul fusese deja distribuit de 50.000 de ori pe Facebook.

Compania se bazează pe o rețea de peste 50 de organizații de presă – printre care agențiile AP sau AFP, dar și site-ul de dreapta Daily Caller, spre exemplu – pentru a verifica corectitudinea informațiilor care circulă pe rețeaua socială.

Și Twitter a anunțat ulterior o măsură similară. Compania a anunțat că a blocat distribuirea articolului deoarece încalcă regulile platformei privind materialele obținute prin hacking, o aluzie la sursa documentelor citate în material.

Utilizatorii care au dorit să posteze linkul s-au trezit cu un mesaj de eroare.

BREAKING: Twitter has blocked the NY Post article about Hunter Biden. If you attempt to share the story, you will see this message:



"We can't complete this request because this link has been identified by Twitter or our partners as being potentially harmful." pic.twitter.com/TWaTKzvtQP — Scott Gustin (@ScottGustin) October 14, 2020

Decizia Facebook și Twitter a generat o furtună de critici din partea republicanilor, care au acuzat o tentativă de cenzură.

Oficialii campaniei lui Trump au anunțat că contul personal al purtătoarei de cuvânt a președintelui, Kayleigh McEnany, a fost blocat deoarece aceasta a postat articolul din New York Post.

Ulterior, chiar Trump a atacat cele două platforme.

“Este groaznic că Twitter şi Facebook au retras articolul despre Joe Biden adormitul şi fiul său, Hunter, din New York Post. Este doar începutul pentru ei”, a declarat președintele pe Twitter, adăugând că nu există “nimic mai rău decât un responsabil politic corupt”.

So terrible that Facebook and Twitter took down the story of “Smoking Gun” emails related to Sleepy Joe Biden and his son, Hunter, in the @NYPost. It is only the beginning for them. There is nothing worse than a corrupt politician. REPEAL SECTION 230!!! https://t.co/g1RJFpIVUZ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2020

Republicanii din Senat au afirmat repetat că funcția ocupată de Hunter Biden în boardul companiei ucrainene reprezenta un conflict de interese, într-un moment în care tatăl său, vicepreședintele Joe Biden, era implicat în stabilirea politicii externe pe tema Ucrainei.

Dar o investigație oficială derulată de republicani s-a încheiat cu concluzia că este “neclar” dacă rolul lui Hunter Biden a influența cumva politica administrației Obama și invers.

New York Times a relatat în ianuarie că serverele companiei ucrainene Burisma au fost atacate informatic de aceeași unitate a serviciilor secrete rusești responsabilă pentru atacul la adresa serverelor Partidului Democrat, în 2016.

Luna trecută, mai scrie New York Times, analiștii serviciilor secrete americane au intrat în posesia unor informații potrivit cărora mai multe emailuri obținute de pe serverele Burisma vor fi scurse în presă sub forma unei “surprize în octombrie”.

Una dintre principalele îngrijorări era aceea că materialele extrase de pe serverele companiei ucrainene vor fi scurse în presă împreună cu unele falsuri, cu scopul de a afecta șansele lui Joe Biden în alegerile de pe 3 noiembrie.

