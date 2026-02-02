Un fals polițist a pretins că efectuează un control oficial

Șoferul a parcat camionul într-o zonă laterală, lângă o benzinărie, când un autoturism s-a oprit lângă TIR-ul său. Un bărbat a coborât din mașină, s-a prezentat drept polițist și a pretins că efectuează un control oficial, relatează publicația poloneză Trans.Info.

În timp ce discuta cu șoferul, i-a luat portofelul, iar ulterior s-a constatat dispariția unei sume mari de bani. După acest act, făptașii au plecat cu un automobil despre care martorii spun că ar fi fost un Mercedes.

Poliția a confirmat că persoanele implicate nu erau ofițeri reali. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile fac apel la martori pentru informații despre aceștia.

Unul dintre suspecți purta o jachetă albastru-închis cu inscripția „Polizei”, dar fără însemne oficiale, și o șapcă de baseball. Conform descrierilor, bărbatul avea aproximativ 180 cm înălțime, 85 kg și o mustață subțire. Poliția subliniază că metoda este bine cunoscută: utilizarea vestimentației de poliție falsă, combinată cu o atitudine încrezătoare și acțiuni rapide care lasă victimele fără timp să reacționeze.

Autoritățile germane reamintesc că ofițerii sunt obligați să prezinte legitimația oficială la cerere

În Germania, există două tipuri valabile de acte: unul mai vechi, cu mențiunea „Dienstausweis”, și unul mai nou, cu inscripția „Polizeidienstausweis”.

Legitimația modernă include elemente de securitate precum holograma cu steaua poliției, elemente tactile și un cod Braille pe verso pentru persoanele nevăzătoare. Dacă un presupus polițist refuză să arate legitimația sau invocă scuze precum „o aduc din mașina de patrulare”, trebuie ridicate suspiciuni.

Poliția recomandă contactarea directă a unității locale de poliție sau apelarea numărului 110. Numărul de telefon trebuie obținut independent, nu din informațiile oferite de persoanele care pretind a fi ofițeri.

Polițiștii autentici nu vor refuza verificarea identității și nici nu vor încerca să intimideze victimele sau să solicite bani pe loc.

Tot în Germania, o femeie în vârstă din Waren an der Müritz, landul Mecklenburg-Pomerania de Vest, a fost păgubită cu peste 50.000 de euro. Autorii s-au dat drept polițiști și au avertizat-o pe femeie că ar fi vizată de „o bandă de hoți români”.



