Familia Alpina lansează propriul brand după ce BMW i-a cumpărat compania. Noua mașină costă 500.000 de euro
BMW ALPINA B5 FACELIFT. Foto: Alpina

Burkard a fondat Alpina în 1965, transformând BMW-uri obișnuite în mașini speciale – mai rapide, mai luxoase, mai rafinate. Timp de peste 50 de ani, Alpina a fost sinonim cu excelența germană aplicată pe șasiu BMW. Dar în 2022, BMW a cumpărat întreaga companie, iar din 2026 Alpina devine complet integrată în grupul BMW.

Mulți au crezut că acesta e sfârșitul. Dar Andreas și Florian Bovensiepen, fiii fondatorului, aveau alte planuri.

„Cu expertiza și know-how-ul nostru, vom continua să aducem pe piață produse de mobilitate diferite, dar impresionante”, a declarat Florian Bovensiepen încă din 2022, când s-a anunțat achiziția.
Trei ani mai târziu, promisiunea s-a împlinit.

Pe 24 mai 2025, în cadrul prestigiosului eveniment FuoriConcorso de la Villa d’Este pe lacul Como, familia Bovensiepen a prezentat un brand complet nou – Bovensiepen Automobiles – și prima sa creație: Bovensiepen Zagato.

Ingineria germană întâlnește designul italian

Capricorn 01 Zagato costa peste 2,5 milioane de euro. Foto: Capricon Group

„De când BMW a cumpărat brandul nostru mai vechi, ne-am concentrat pe Alpina Classic, dar vrem să continuăm să fim creatori”, explică Andreas Bovensiepen, CEO-ul noii companii. „Suntem norocoși că numele familiei noastre e încă bine cunoscut în industria auto – așa că ne-am gândit să facem proiecte interesante în volume mici”.

Procesul a început acum trei ani, când familia a consultat mai multe case de design italiene. „A devenit destul de rapid clar că Zagato e cea mai bună alegere, mai ales cu elemente unice precum bula dublă de pe acoperiș”, spune Andreas. „La fel ca noi, Zagato nu doar că are o istorie în mașini de volum foarte mic, dar e și o companie de familie”.

Andreas Bovensiepen recunoaște că e „puțin tradiționalistă” pentru că iubește ce s-a întâmplat în anii 50, 60 și 70, cu inginerie germană și design italian. „Am vrut să construiesc ceva care, deși poate fi tradițional, e o piesă intemporală despre care oamenii vor spune «wow» și peste zece ani”.

Ce se ascunde sub caroseria de carbon

Şasiul unui BMW M4 GTS, generația anterioară F82. Foto: BMW Group

Baza tehnică vine de la BMW M4 Cabrio (G83, nu coupé-ul G82) – și asta se vede prin absența stâlpilor B și geamurile fără rame care se retractează complet.

Motor 6 cilindri în linie de 3.0 litri cu twin-turbo, modificat să producă 611 CP și 700 Nm cuplu. Transmisie automată cu 8 trepte și tracțiune integrală. Accelerație de la 0 la 100 km/h în 3,3 secunde și viteză maximă de peste 300 km/h.

Dar Andreas Bovensiepen e clar: „Nu e o mașină de curse cu plăcuțe de înmatriculare, ci un gran turismo adevărat. O mașină concepută să traverseze Europa cu viteză, să ajungi relaxat și să pară specială și peste ani”.

Design Zagato – eleganță fără compromisuri

Familia Alpina lansează propriul brand după ce BMW i-a cumpărat compania. Noua mașină costă 500.000 de euro
Silueta de coupé fără stâlp B. Detalii din oțel inoxidabil și eleronul integrat în caroserie.

Designul poartă semnătura lui Norihiko Harada, designer șef la Zagato, care descrie colaborarea ca „o fuziune între farmecul italian, designul senzual și moale, cu o structură germană foarte solidă, aproape arhitecturală”.

Elementele cheie Zagato sunt toate prezente: celebra Double Bubble (bula dublă) pe acoperiș – marca înregistrată Zagato din anii 50. Geamuri fără rame, complet retractabile. Silueta de coupé fără stâlp B. Detalii din oțel inoxidabil și eleronul integrat în caroserie.

Liniile laterale alungite, capota sculptată, farurile înguste poziționate jos, grila frontală din oțel inoxidabil frezat – totul respiră eleganță clasică, nu agresivitate modernă. Unii spun că din față seamănă puțin cu Ford Mustang și… Peugeot 508, dar partea pozitivă față de BMW M4 e că dispare grila „de castor” a M4-ului.

Farurile și stopurile laser sunt preluate direct de la M4, dar stopurile au trei șiruri de LED-uri în spirală care aduc un element teatral unui exterior altfel calm și echilibrat.

Interior luxos – 130 de ore doar pentru tapițerie

Familia Alpina lansează propriul brand după ce BMW i-a cumpărat compania. Noua mașină costă 500.000 de euro
În specificația de prezentare, pasagerii sunt înconjurați de piele Lavalina și Alcantara în albastru ceresc

Interiorul păstrează baza BMW M4, dar totul e reîmbrăcat și personalizat. În specificația de prezentare, pasagerii sunt înconjurați de piele Lavalina și Alcantara în albastru ceresc, amintind de mașinile americane din anii 60 – gândește-te la Pontiac Bonneville sau Corvette C2 – dar executat la un standard de finisare care justifică cele peste 250 de ore de construcție.

Marea de albastru e întreruptă de panouri din fibră de carbon, trim din metal periat și albastru navy mai închis pentru podea și partea superioară a tabloului de bord. Volanul e tratat similar, cu cusături în albastru strălucitor contrastant.

Logo-ul Bovensiepen e brodat pe tetiere și montat pe o placă metalică pe consola centrală. Chiar și portbagajul are o suprafață moale până la garnitura de cauciuc – nu avem plastic de zgâriat aici.

Totuși, diverse surse spun că interiorul ar fi putut fi mai personalizat – e aceeași critică pe care BMW a primit-o pentru Skytop și Speedtop, care au păstrat în mare parte interiorul M8 în ciuda prețurilor premium.

Doar pentru cei aleși – producție limitată

Fiecare Bovensiepen Zagato necesită peste 250 ore de muncă manuală și folosește peste 400 componente unice. Doar interiorul ia aproximativ 130 ore să fie finalizat, cu aproape fiecare suprafață tapițată manual.

Mașinile vor fi asamblate manual în fabrica Alpina din Buchloe – nu pe linia de producție BMW, ci complet manual, așa cum se făceau Alpina-urile înainte. „Avem încă o legătură foarte strânsă cu BMW și vom fi mereu prietenoși”, spune Andreas.

Prețul? Deși nu e finalizat oficial, vorbim de 400.000-500.000 de euro, în funcție de specificații și locația de omologare. E de trei ori și jumătate mai scump decât un M4 Cabrio standard în Germania, dar comparabil cu BMW Skytop (circa 500.000 de euro) sau alte grand tourere artizanale.

Livrările sunt programate să înceapă în Q2 2026. Distribuția va fi prin dealeri selectați, bine cunoscuți de familie, dar discuțiile sunt încă în curs.

Ce urmează?

Deși Andreas e precaut și spune că „asta e doar începutul”, deja se gândește la viitor. Ar putea exista un Bovensiepen Zagato cabrio? Sau poate un Touring, cealaltă mare tradiție de familie?

Andrea Michele Zagato, președintele Zagato, vede parteneriat pe termen lung: „Proiectul acesta cu familia Bovensiepen e deosebit de special, deoarece continuă moștenirea de a îmbina ADN-ul Zagato cu cel al unui brand nou și inspirator”.

