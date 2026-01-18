Hong Ra-hee, văduva celebrului om de afaceri și directoare onorifică a Muzeului de Artă Leeum, a semnat pe 9 ianuarie un acord pentru vânzarea a 15 milioane de acțiuni Samsung Electronics prin intermediul băncii Shinhan, potrivit documentelor oficiale.

Acțiunile erau evaluate la aproximativ 2,85 trilioane de won, bazat pe prețul de închidere de 139.000 de won pe acțiune în ziua semnării tranzacției.

Vânzarea blocului de acțiuni este privită pe scară largă ca un mijloc de a acoperi taxele de succesiune în valoare totală de 12 trilioane de won, datorate după decesul lui Lee din octombrie 2020.

De la moartea omului de afaceri, membrii familiei care controlează conglomeratul au plătit taxele de succesiune în rate, pe o perioadă de cinci ani, începând din aprilie 2021, iar ultima plată este programată pentru aprilie 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE