Creșterea numărului de familii numeroase

În luna mai, o familie siriană cu unsprezece copii a atras atenția publicului, primind peste 9.000 de euro lunar în ajutoare sociale. Acum, tendința pare să continue, cu cinci familii având unsprezece copii și una cu doisprezece copii înregistrate în septembrie.

În timp ce numărul familiilor mai mici care beneficiază de venit minim este în scădere, se observă o creștere a familiilor numeroase care primesc ajutor social. În doar câteva luni, 18 noi familii cu cinci sau mai mulți copii au fost înregistrate în sistem. Primele 11 familii au în total 117 copii.

Impactul financiar asupra bugetului public

Prestația minimă pentru copii se ridică la 326,44 euro per copil. La aceasta se adaugă alocații familiale de până la 200,40 euro, plus diverse suplimente și alocații anuale. Pentru mulți contribuabili, aceste sume depășesc propriul venit lunar.

Primarul Michael Ludwig a anunțat modificări ample ale sistemului de venit minim din Viena. Obiectivul este eficientizarea sistemului și asigurarea sustenabilității acestuia pe termen lung. Reforma vizează o utilizare mai eficientă a resurselor disponibile, fără a împinge oamenii în sărăcie.

Principale modificări propuse

Un element central al reformei se referă la compensarea costurilor locuințelor. În viitor, o parte din venitul minim alocat pentru chirie va fi extinsă și la copii. Această măsură ar putea duce la economii de aproximativ 20 de milioane de euro anual.

O altă schimbare vizează clasificarea comunităților nevoiașe. Anterior, persoanele care locuiau într-o gospodărie comună primeau fiecare rata minimă individuală integrală. Noua abordare va reflecta realitatea costurilor comune într-o gospodărie, putând genera economii de aproximativ 75 de milioane de euro anual.

Primarul Ludwig a declarat: „Este un potențial semnificativ de economii fără a înrăutăți dramatic situația de viață a persoanelor”, subliniind că cei afectați deja împart o gospodărie.

În ciuda urgenței situației, o reformă la nivel național nu este planificată până cel mai devreme în 2027. Criticii cer introducerea unui plafon cât mai curând posibil pentru a limita creșterea cheltuielilor sociale.

O familie care a solicitat azil în Austria în octombrie 2023 a încasat ilegal beneficii sociale în valoare de 66.457 de euro, deși deținea o avere considerabilă în țara de origine: o fermă cu vie, un apartament în Istanbul și criptomonede Bitcoin în valoare de 150.000 de euro.

Cifrele prezentate de Serviciul Public de Ocupare a Forței de Muncă (AMS) din Austria arată că în prezent 364.419 persoane sunt fără loc de muncă, dintre care 43% sunt străini, iar din aceștia, mare parte sunt români.