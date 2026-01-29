Principalul suspect în acest caz

Potrivit autorităților portugheze, crimele ar fi avut loc marți, 23 decembrie, pe insula São Vicente.

Principalul suspect este fiul în vârstă de 19 ani, care i-ar fi ucis cu o armă albă pe tatăl său, în vârstă de 58 de ani, pe soția acestuia, de 45 de ani, și pe sora sa vitregă, în vârstă de 20 de ani.

Poliția a precizat că tânărul a părăsit insula și a ajuns la Lisabona înainte ca trupurile neînsuflețite să fie descoperite. El a fost reținut într-un hotel din capitala Portugaliei pe 25 decembrie, după care a fost predat autorităților germane.

Ultimul mesaj pe WhatsApp

Conform publicației Trierischer Volksfreund, femeia de 45 de ani, cuprinsă de panică, a trimis un mesaj disperat pe WhatsApp.

„O să ne omoare pe toți”, a scris ea, sperând să își salveze viața, precum și pe cea a fiicei și a soțului ei.

Mesajul a ajuns la rudele din Germania în dimineața zilei de 13 decembrie, care au încercat fără succes să ia legătura telefonic cu familia aflată în São Vicente și au alertat ulterior poliția.

Suspectul a fost extrădat în Germania

La aproximativ trei săptămâni de la comiterea faptelor, tânărul de 19 ani a fost extrădat în Germania, la solicitarea Parchetului din Trier.

Procurorul-șef Peter Fritzen a confirmat extrădarea, menționând că suspectul se află în prezent în arest preventiv la penitenciarul Wittlich.

Potrivit poliției portugheze, tânărul ar suferi de tulburări psihice, însă autoritățile germane nu au făcut încă declarații oficiale pe acest subiect.

Parchetul din Trier investighează cazul sub suspiciunea de omor din culpă în trei situații, iar ancheta este în desfășurare.

Pentru a nu afecta mersul investigațiilor, procurorii nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare despre fapte sau despre un posibil motiv.

