„A început să miroasă insuportabil. Ne-am otrăvit toți”

Anna Badmaeva, mamă a trei copii mici, spune că a fost nevoită să plece din apartament și să se mute cu chirie, pentru a-și proteja familia.

„Din noiembrie, blocul a început să miroasă îngrozitor a canalizare. Eu și cei trei copii ai mei ne-am intoxicat. Nu mai puteam respira”, a povestit femeia. Blocul are 15 etaje și, potrivit locatarilor, subsolul se inundă cu ape uzate de două-trei ori pe săptămână.

Locatarii din Ulan-Ude, capitala republicii Buriatia, Rusia, au făcut zeci de sesizări. Dar nimeni nu le-a răspuns. Numai Natalya Efremova, o altă locatară, a trimis peste zece plângeri către autorități, fără să primească un răspuns clar.

„Nu pot să locuiesc acolo. Nu am luat un credit pe 20 de ani ca să trăiesc într-o toaletă. Nu vreau și nu pot să trăiesc așa. Vă rog să ne ajutați”, spune femeia.

Disperați, oamenii au apelat inclusiv la autorități, la un serviciu numit „Ofițerul de serviciu al orașului”, după ce toate celelalte sesizări au rămas fără rezultat.

Intervenții repetate, dar problema revine

Ultima avarie a avut loc duminică. La fața locului a intervenit compania municipală care administrează stația de pompare a apelor uzate aflată chiar în clădire. Potrivit inginerului-șef al companiei de administrare, problema ar putea fi legată chiar de stația de pompare.

„Sistemul nu face față, iar aici se văd clar urme de ape uzate care au ajuns până la acest nivel”, a explicat el.

Reprezentanții companiei susțin însă că problema ar putea fi în interiorul clădirii: „Echipamentele de pompare se defectează frecvent din cauza blocajelor din canalizare. Inundațiile din subsol ar putea fi cauzate de o scurgere în sistemul intern de drenaj al blocului”, a declarat șefa serviciului de presă al companiei.

Locatarii contrazic această versiune și spun că, la ultimele verificări, nu a fost găsit niciun obiect care să blocheze sistemul.

Disperați, locatarii au trimis zeci de plângeri către dezvoltator, administrația districtuală și autoritățile de control. Unii au deschis deja procese în instanță.

