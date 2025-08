Potrivit poliției, ofițerii și echipele medicale de pe stadionul Wembley din Londra au intervenit la ora 22.19, în urma unor informații că un bărbat de aproximativ 40 de ani a fost rănit.

Robert Pattinson with Suki Waterhouse and friends at Oasis concert last night in London!

„Bărbatul a fost găsit cu răni provenite de la o cădere” și a fost declarat mort la fața locului, a precizat un purtător de cuvânt al poliției.

Formația Oasis a transmis într-un comunicat că este „șocată și întristată” să afle despre moartea unui fan în timpul concertului.

„Oasis dorește să transmită sincere condoleanțe familiei și prietenilor persoanei implicate”, au adăugat membrii trupei.

Se pare că bărbatul a căzut de la un nivel superior al stadionului.

OASIS HAVE FINISHED THEIR RUN OF FIVE SUCEESSFUL SOLD OUT GIGS AT LONDON’S WEMBLEY STADIUM

The band return in September for two more dates

Next up: Three sold-out concerts at Murrayfield Stadium in Edinburgh, Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿#OasisLive25 pic.twitter.com/WfdnqAvZmh

— Oasis World (@oasisworld_) August 3, 2025