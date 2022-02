Despre „Fantoma din Kiev”, pilot de vânătoare la bordul unui MiG-29, se spune că ar fi doborât șase avioane rusești în prima zi de lupte din Ucraina, joi, 24 februarie, după ce armata rusă a invadat vecinul de la vest. Informația a fost distribuită de zeci de mi de ori și presupusul erou a devenit rapid popular și simbolul rezistenței în Ucraina.

Informațiile despre acest pilot rămân neconfirmate oficial în Ucraina. Mai mult, un videoclip care era prezentat drept dovada acțiunilor sale s-a dovedit a fi dintr-un joc video.

Și deși nu sunt dovezi care să confirme existența acestui pilot, autoritățile promovează faptele sale eroice, chiar dacă neconfirmate.

Fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko a publicat pe contul de twitter o fotografie cu un pilot la sol, la bordul unui MiG, echipat de luptă, susținând că e vorba despre „Fantoma din Kiev”.

„În imagine avem pilotul MiG-29 cunoscut sub numele de Fantoma Kievului. El terorizează inamicii și face poporul ucrainean mândru. Are șase victorii în fața piloților ruși! Cu apărători atât de puternici, Ucraina va câștiga cu siguranță!”, a scris Poroșenko.

În timpul nopții de sâmbătă spre duminică, pe rețelele de socializare au apărut alte informații despre doborârea a patru elicoptere ale forțelor ruse și al unui avion. În comentarii, această reușită a fost atribuită „fantomei din Kiev”, care „îi apără pe cetățenii capitalei ucrainene”.

❗️One #Ukrainian pilot in 30 hours shot down six #Russian airplanes, including the Su-35, according to the Center for Counteracting Disinformation.



A Ukrainian pilot of a MiG-29 shot down: 2хSU-35, 1хSU-27,1хMiG-29, 2хSU-25. In the network he was called „The Ghost of Kyiv”.