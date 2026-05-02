Zonele din București care rămân fără apă rece în perioada 5-8 mai 2026

Potrivit APA NOVA, întreruperile sunt necesare pentru derularea unor lucrări de modernizare a rețelei de alimentare cu apă. Furnizarea apei reci va fi întreruptă temporar în anumite zone, după cum urmează:

Sector 1:

5 mai, orele 9.00 – 20.00: strada Stindardului, strada Neajlovului, strada Cireșoaia;

7 mai, orele 10.00 – 15.00: intrarea Solzilor, strada Barajul Argeș, intrarea Epocii, șoseaua Nordului, intrarea Gliei;

Începând cu 7 mai, ora 23.00, până pe 8 mai, ora 6.00: șoseaua București-Ploiești, șoseaua Odăi.

Sector 4:

7 mai, orele 11.00 – 17.00: strada Metalurgiei, strada Moșoaia, Bulevardul Metalurgiei, Drumul Binelui.

Sector 6:

5 mai, orele 9.00 – 17.00: strada Cernișoara, Bulevardul Iuliu Maniu, intrarea Panificației, strada Performanței, strada Valea Cerbului.

Curentul electric va fi întrerupt în perioada 4-10 mai 2026

În aceeași perioadă, mai multe cartiere din București, dar și localități din Giurgiu și Ilfov, vor rămâne fără energie electrică. Rețele Electrice Muntenia a anunțat că intervențiile au ca scop reparații și mentenanță la infrastructura electrică.

Luni, 4 mai:

Sector 2, orele 9.00 – 17.00: strada Paul Greceanu, între strada Polonă și strada Aurel Vlaicu;

Sector 4, orele 11.00 – 15.00: strada Salinei, străzile Gheorghe Vasilescu, David Ilie, Rămașagului, Mînca Dumitru, Prăsilei, Peronii.

Marți, 5 mai:

Sector 1, orele 9.00 – 17.00: Bulevardul Ion Mihalache, în perimetrul delimitat de străzile Gala Galaction, Maior Alexandru Câmpeanu, General Barbu Vlădoianu, Ion Neculce.

Miercuri, 6 mai:

Sector 2, orele 9.00 – 17.00: strada Sfântul Ștefan, între Strada Plantelor și Piața Sfântul Ștefan, strada Popa Soare, Piața Sfântul Ștefan, strada Pictor Romano, strada Ștefan Mihăileanu;

Sector 2, orele 9.00 – 15.00: șoseaua Gherase, între strada Corabia și strada Comarnic, strada Teofil între șoseaua Gherase și strada Silvia.

Pentru mai multe detalii, locuitorii sunt sfătuiți să consulte site-urile oficiale ale APA NOVA și Rețele Electrice Muntenia.

În București, mai multe zone sunt afectate și de lucrările de reabilitare la rețeaua de termoficare. Astfel, mai mulți locuitori nu au avut nici apă caldă în ultimele zile.

