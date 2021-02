Cu o populație de aproximativ 85.000 de persoane, Isle of Man a înregistrat în perioada pandemiei 434 de cazuri de COVID. Pentru a scăpa de virus, autoritățile au decis să impună 25 de zile de carantină dură. În această perioadă, aproape totul a fost închis. Iar restricțiile au dat rezultate în acest teritoriu din Marea Irlandei.

”Carantina a fost un lucru bun, m-am simțit în siguranță”, a spus un bărbat în vârstă de 70 de ani.

Acum, el e fericit că poate să se întâlnească din nou cu prietenii lui. Fără mască de protecție, fără distanțare socială. Și asta deoarece toate restricțiile au fost ridicate: oamenii se pot îmbrățișa din nou, pot ieși în baruri și se pot bucura de o normalitate care în Marea Britanie pare un vis.

Restricțiile au fost ridicate după ce timp de 20 de zile insula nu a mai înregistrat de infectare cu COVID.

„Un moment de ușurare și de sărbătoare”, a spus premierul insulei, Howard Quayle. El a spus că totul a fost de fapt rezultatul „determinării colective, a simțului datoriei și a spiritului comunitar al oamenilor din Insula Man”.

I-a îndemnat totuși pe oamenii să „rămână vigilenți”, deoarece virusul ar putea reveni din nou.

Mark Ellison, proprietarul unui bar pe care l-a deschis chiar după miezul nopții, pe măsură ce restricțiile au fost ridicate, s-a declarat „mai mult decât mândru” că insula a scăpat de Covid-19.

Carantina dură de 25 de zile a fost „absolut cumplită” pentru afacerea sa, a spus el, adăugând că este „minunat” să poți servi din nou clienții.

Autoritățile au decis în același timp să păstreze insula închisă pentru nerezidenți, astfel încât să evite apariția a noi cazuri.

Isle of Man se află în Insulele Britanice, însă acest teritoriu nu este considerat ca parte a Marii Britanii. Are un guvern propriu, o legislaţie proprie şi un parlament propriu. Cu toate acestea, Isle of Man este un teritoriu dependent de Coroana Britanică, regina Elisabeta a II-a este şeful statului. Asta înseamnă că că Guvernul britanic este responsabil cu apărarea insulei şi gestionează relaţiile sale internaţionale.





