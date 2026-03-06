Ghidul, intitulat „Ghid pentru centrele educaționale în perioada Ramadanului”, a fost elaborat de Biroul pentru Afaceri Religioase (OAR) al Consiliului Local și sugerează ca școlile să evite programarea de activități extracurriculare, cum ar fi muzica sau dansul, în timpul lunii sfinte.

Asta pentru că anumite sectoare ale comunității musulmane consideră că aceste tipuri de practici „nu se potrivesc cu spiritul Ramadanului”.

Decizia a stârnit reacții dure din partea partidului spaniol VOX.

Gonzalo de Oro, purtător de cuvânt al partidului în Consiliul Local Barcelona, a declarat pentru LA GACETA: „Acest ghid publicat de Oficiul pentru Afaceri Religioase, care ar trebui să se numească Oficiul pentru Afaceri Islamice, este o dovadă în plus a predării Partidului Socialist și a primarului Barcelonei față de islam”.

El a continuat criticile, menționând că politicile locale afectează tradițiile creștine.

„Este o capitulare care a început cu mulți ani în urmă cu urările de Ramadan, care a continuat apoi cu lipsa urărilor de Crăciun, cu ascunderea scenei Nașterii Domnului, iar acum în sfârșit au renunțat la mască… impun mai multă mâncare halal (mâncare permisă conform legilor islamice) în toate școlile, interzic carnea de porc în creșele publice, ceea ce înseamnă că copiii noștri creștini nu pot mânca carne de porc în creșele publice, ceea ce este scandalos, și pe deasupra, presupun că ne spun cum ar trebui să ne comportăm în timpul Ramadanului”, a adăugat acesta.

De altfel, Consiliul Local propune ca, acolo unde este posibil, elevilor care sărbătoresc Ramadanul să li se permită să rămână într-o zonă separată de cantina școlii în timpul prânzului. Documentul subliniază, de asemenea, că trimiterea lor acasă în această perioadă nu este o „practică adecvată”.

Gonzalo de Oro a subliniat că cei care se mută într-un alt loc trebuie să se adapteze.

„Ceea ce își dorește acest Consiliu Local este ca Barcelona să devină precum Marrakech sau Alger. Noi, cei de la VOX, nu suntem dispuși și nu vom normaliza aceste ghiduri sau aceste atitudini care sunt împotriva civilizației noastre”, a mai adăugat Gonzalo de Oro.

