Investiție de peste 15 milioane de lei

Clădirea principală a complexului, unde se află acvariul și observatorul astronomic, a fost redeschisă după o amplă renovare realizată de Consiliul Județean Galați, cu fonduri europene prin PNRR.

Investiția, de peste 15 milioane de lei (circa 3 milioane de euro), a transformat imobilul într-o clădire inteligentă și prietenoasă cu mediul, cu un consum de energie redus cu 90% și emisii de carbon scăzute cu aproape 97%.

Modernizarea clădirii de 5.688 mp a presupus reabilitare termică, instalarea unor sisteme moderne de încălzire, climatizare, iluminat și prevenire a incendiilor, precum și soluții de energie verde: panouri fotovoltaice, pompe de căldură, captatoare solare și baterii de stocare.

Au fost montate și trei stații de încărcare pentru mașini electrice, iar clădirea dispune acum de sisteme inteligente pentru umbrire și monitorizarea consumului energetic.

Pe lângă exteriorul colorat și atractiv, au fost reconfigurate unele spații interioare. Președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, a mulțumit constructorului și arhitectului, subliniind faptul că aceeași firmă a contribuit și la ridicarea clădirii, în urmă cu mai mulți ani.

El a precizat că proiectul a fost gândit pentru toate vârstele, dar mai ales pentru copii și tineri, pentru a transforma muzeul într-un spațiu educativ, plăcut și plin de energie pozitivă.

„Fasmidele”, insecte spectaculoase prin abilitatea de camuflare

Muzeul, vizitat anual de peste 100.000 de persoane – jumătate dintre ele copii –, își întâmpină acum publicul cu expoziții diversificate: la parter, „Armurile viețuitoarelor marine” completează experiența acvariilor; la etaj, „Spectacolul Dunării la Galați”, semnat de fotograful Laurențiu Lupașcu, și „Fasmidele”, insecte spectaculoase prin abilitatea de camuflare.

Totodată, vizitatorii pot descoperi fauna pădurilor locale și un ambient rural autentic din Vlădești. Observatorul astronomic este deschis, urmând ca planetariul să fie reconfigurat.

Costel Fotea a anunțat că până la sfârșitul lunii noiembrie va fi inaugurată sera de plante tropicale, iar în perspectivă se pregătește și un muzeu imersiv.

