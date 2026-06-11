Adolescentă găsită carbonizată la Ilișești

Tragedie, seara trecută, în localitatea Ilișești, județul Suceava, unde o adolescentă de 15 ani și-a pierdut viața într-un incendiu care a cuprins o locuință.

Alarma a fost dată în jurul orei 23.00, iar la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, precum și ambulanțe SMURD. Au acționat pompierii militari, sprijiniți de lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din Ilișești și Ciprian Porumbescu. În total, au fost mobilizate cinci autospeciale de stingere și două ambulanțe SMURD.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat și exista pericolul extinderii flăcărilor la o a doua casă aflată pe aceeași proprietate. Pompierii au intervenit pentru localizarea și limitarea incendiului, precum și pentru protejarea construcției învecinate.

Din nefericire, după stingerea flăcărilor, pompierii au găsit în interiorul locuinței trupul carbonizat al fetei de 15 ani. Casa în care se afla adolescenta a fost distrusă în totalitate, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați. O a doua locuință aflată pe aceeași proprietate a fost afectată parțial, însă pompierii au reușit să localizeze incendiul la timp și să salveze restul construcției și bunurile din interior.

Potrivit Antena 3 CNN, sora mai mică a fetei de 15 ani se afla și ea în casă, în momentul izbucnirii incendiului. Din fericire, copila de 13 ani a reușit să se salveze în ultima clipă.

De la ce a pornit incendiul

După localizarea incendiului, echipajele au continuat operațiunile pentru lichidarea ultimelor focare și eliminarea riscului de reaprindere.

Potrivit pompierilor, cauza probabilă a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de un conductor electric defect.

Cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs tragedia continuă.

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