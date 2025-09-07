Tânăra a reușit să își sune mama din apartamentul unde era sechestrată. Femeia a alertat imediat autoritățile, sunând la 112.

„La fața locului s-au deplasat polițiștii, ocazie cu care, în interiorul imobilului au fost identificați o tânără, de 25 de ani, din municipiul Baia Mare și doi bărbați de 25 și 35 de ani, ambii din comuna Cerăt”, au transmis oficialii Poliției județene Dolj.

Tânăra le-a povestit polițiștilor că pe 4 septembrie a fost luată forțat de pe stradă din Baia Mare și dusă până în Craiova.

După audieri și administrarea probelor, cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore. Sunt acuzați de lipsire de libertate, o infracțiune gravă, care le-ar putea aduce ani de închisoare.

Ancheta continuă pentru a se stabili toate detaliile și pentru a vedea dacă au existat și alte tentative sau victime.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE