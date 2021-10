„A plecat când eu eram cu treabă, prin curte”, spune Mariana Alexe, mama fetei dispărute. „Şi abia când am intrat şi am mers în camera ei, am văzut că ea nu mai este. Plecase cu buletinul şi cu cheile de la casă.”

În după-amiaza când a dispărut, Rebeca era îmbrăcată cu un pulover gri şi o pereche de colanţi negri. Mama fetei spune că i-a verificat dulapul şi că nu lipsesc alte haine de acolo.

Când a plecat, adolescenta, care este elevă în clasa a VIII-a, nu avea la ea vreun telefon mobil, pentru că era pedepsită, iar părinţii îi interziseseră telefonul.

Rebeca n-a mai plecat niciodată de acasă, iar mama ei e acum disperată şi o caută fără încetare. „Am mers peste tot, la prietene, la colegele ei de clasă, oriunde s-ar fi putut duce. Sperăm să o găsim cât mai repede”, spune Mariana Alexe.

Persoanele care au văzut-o pe Rebeca sau care deţin informaţii ce pot ajuta la găsirea ei sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate secţii de poliţie sau să sune la 112.

