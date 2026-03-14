„Soldatul blond” pro-Trump care a strâns un milion de urmăritori nu există

Personajul care a devenit viral pe internet se prezintă sub numele Jessica Foster. Profilul ei a apărut pe Instagram în decembrie 2025 și a crescut rapid, adunând aproape un milion de urmăritori în doar câteva luni.

Pe contul său apar imagini în care tânăra apare în uniformă militară, în ipostaze patriotice sau în apropierea unor personalități cunoscute. Unele fotografii o arată lângă Donald Trump sau în evenimente organizate la Casa Albă. Alte imagini o prezintă alături de lideri politici precum Vladimir Putin, Volodimir Zelenski sau chiar Nicolas Maduro.

Potrivit Le Figaro, aceste imagini au circulat intens pe rețelele sociale și au fost preluate de mii de utilizatori care au crezut că este vorba despre o persoană reală.

Detaliile care au ridicat suspiciuni

Mai mulți veterani militari au observat însă că unele fotografii conțin erori evidente. De exemplu, pe uniforma militară apare prenumele „Jessica” în locul numelui de familie, lucru neobișnuit pentru uniformele armatei americane.

În plus, unele imagini par ușor modificate sau retușate, detalii care au ridicat suspiciuni și au dus la concluzia că personajul este creat digital.

Un cont folosit pentru a atrage utilizatori

Potrivit publicației franceze, scopul real al contului nu este activismul politic sau popularitatea online, ci servește ca instrument de promovare pentru o pagină OnlyFans, unde personajul apare sub pseudonimul @jessicanextdoor.

Acolo sunt publicate fotografii și conținut cu caracter erotic, iar utilizatorii pot plăti pentru a vedea postări exclusive. Unii dintre urmăritori plătesc chiar peste 100 de dolari pentru o singură postare, convinși că interacționează cu o persoană reală, scrie sursa citată.

Profilul personajului Jessica Foster a apărut inițial pe Instagram în 28 noiembrie 2025 și a strâns rapid aproape un milion de urmăritori.

Ulterior au apărut conturi similare și pe alte platforme, inclusiv pe rețeaua X, unde profilul pare să fi fost creat la începutul anului 2026. În câteva luni, imaginile cu „soldatul blond” pro-Trump au circulat masiv pe rețelele sociale, iar mulți utilizatori au crezut că este vorba despre o persoană reală.

Practica încalcă regulile platformei

Potrivit Fast Company, citată de Le Figaro, această metodă ar putea încălca regulile platformei OnlyFans, care cere ca profilurile să fie asociate cu o persoană reală și ca imaginile generate de inteligența artificială să fie clar etichetate.

În mod ironic, biografia contului sugerează exact contrariul.

„Funcționară ziua, mică obraznică noaptea. Sunt nouă aici, fiți drăguți cu mine. Apropo, răspund tuturor mesajelor, dar aveți răbdare, nu sunt robot ha ha”, apare în descrierea profilului.

Cazul influenceriței fictive a stârnit o dezbatere amplă pe rețelele sociale despre modul în care inteligența artificială poate crea personaje convingătoare pentru a atrage utilizatori și a genera bani. Unii utilizatori critică faptul că astfel de conturi pot manipula publicul, în timp ce alții spun că fenomenul ar putea deveni tot mai frecvent pe platformele online.

