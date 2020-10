Favorit pe lista PSD Argeș, managerul spitalului Colentina și-a făcut secție ORL, specialitatea lui medicală, sprijinit de Sorina Pintea și de Gabi Firea

Medicul Remus Mihalcea, managerul Spitalului Clinic Colentina, a intrat în atenția publică după ce a devenit public că el a ignorat timp de 6 luni un aparat RealTime PCR primit ca donație.



Echipamentul a fost oferit de o bancă cu scopul de a ajuta unitatea medicală dedicată pacienților COVID în a avea propriul centru de testare pentru noul coronavirus.

Managerul Mihalcea a așteptat ca Primăria București să cheltuiască alți bani cu un al doilea aparat PCR pentru a începe procedurile de înființare a unui laborator.



Managerul Remus Mihalcea

În tot acest timp, testele COVID ale pacienților și cadrelor medicale din Colentina sunt prelucrate, contra cost, de un laborator privat ce funcționează în incinta spitalului.



Reacția conducerii Spitalului Colentina, care nu infirmă nimic din ce a publicat Libertatea, o puteți citi mai jos. Numai că afacerile de la Colentina sunt mult mai extinse.



300.000 euro cheltuiți pentru o secție ORL pe hârtie!

”Managerul Remus Mihalcea, medic specialist ORL, a avut o altă preocupare. În plină pandemie și conducător al unui spital-suport pentru tratarea pacienților COVID, acesta a cheltuit 1,4 milioane de lei (300.000 de euro) pentru achiziționarea de echipament medical ORL deși în această unitate medicală nu funcționează nicio secție ORL”, spune un cadru medical de la Colentina. Potrivit acestuia, secția există doar pe hârtie de un an.



Achizițiile realizate de Spitalul Clinic Colentina având ca obiect noul compartiment ORL au început cu două cumpărări directe, mici, care însumează sub 10.000 euro, conform datelor publice de pe SEAP:

15 mai 2020 : 33.595 lei (6.900 euro) pentru set instrumentar consultații ORL, firma Timberstar SRL

: 33.595 lei (6.900 euro) pentru set instrumentar consultații ORL, firma Timberstar SRL 12 august 2020, 2.600 lei (500 euro) pentru set instrumentar ORL 1 și 2, firma Adion Prodimpextrans SRL

Grosul achizițiilor pentru secția ORL au fost făcute prin ASSMB, entitatea Primăriei conduse de Gabriela Firea, în această toamnă:

06.10.2020: 749.000 lei pentru cart endoscopic pentru chirurgie ORL, Firma Karl Storz Endoscopia Romania

749.000 lei pentru cart endoscopic pentru chirurgie ORL, Firma Karl Storz Endoscopia Romania 30.09.2020: 613.000 lei pentru “furnizare echipamente medicale pentru Compartimentul ORL”. Firma Medist Imaging & P.O.C. SRL

Toate aceste achiziții în valoare totală de 1,4 milioane de lei au fost făcute pentru o secție ORL care nu există în paralel cu transformarea spitalului Colentina în spital COVID.



Povestea înființării acestei secții e însă mai lungă și legată de câteva firme preferate ale Primăriei.



A început achizițiile pentru ORL înainte de a-i fi aprobată secția

Managerul Remus Mihalcea a recurs la aceste investiții medii la nivelul costului abia după ce i-a eșuat planul inițial de înzestrare cu echipament medical ORL.

Pe 26 iunie 2019, la doar 3 luni de la numirea managerului Mihalcea la Colentina, directorul medical Bogdan Ioan Furtună a întocmit un referat de necesitate pentru cumpărarea a 15 tipuri de echipamente medicale “pentru secția ORL”.

Atunci, secția nu exista nici pe hârtie, Colentina neavând niciodată compartiment ORL.

Referatul de achiziție a fost aprobat de managerul ORL-ist Remus Gabriel Mihalcea.



Costul maximal la care s-ar fi ajuns, fără TVA, era de 3,3 milioane de euro, aproximativ 16,2 milioane de lei, în cazul unor acorduri-cadru.



Iar firma era una care apare și în afacerile lui Secureanu.



Farmvil, unicul ofertant

Mai întâi, pe SEAP a apărut anunțul de participare nr. CN1012923/11.07.2019, prin care era scos la licitație un acord-cadru gigant, de 16,2 milioane de lei, exact suma stipulată în documentele intrate în posesia ziarului.

Unic ofertant a fost o firmă despre care ziariștii de investigație au mai scris în trecut, firma Farmvil.



Aceasta apare cu afaceri la alte spitale din subordinea Primăriei București, precum Malaxa, în perioada renumitului Florin Secureanu și la Spitalul Sf. Maria.



Farmvil era lider al unei asocieri din care mai făceau parte 9 firme, care aveau, însă, procente mult mai mici din contract, între 0,05% și 3%

Dar ceva se blochează.

Achiziția a fost anulată pe 1 noiembrie 2019. “Abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului”, anunță SEAP.



Aprobare în ultima zi de mandat

În fine, după 5 zile, Ministerul Sănătății aprobă înființarea unei secții ORL la Spitalul Colentina.

Pe 5 noiembrie 2019, la o zi după ce Guvernul Orban a ajuns la Palatul Victoria, una dintre protejatele Sorinei Pintea, economista Doina Tănasă, a avizat, ca director al Direcției Management și Structuri Sanitare din cadrul Ministerului Sănătății, structura organizatorică a Spitalului Clinic Colentina.

În cadrul schemei aflate în anexele documentului din 5.11.2019, este intercalat și compartimentul ORL, având 15 paturi și mențiunea “în curs de organizare”.

Compartimentul nu exista în spital, însă a fost gândit de managerul Remus Gabriel Mihalcea, medic ORL-ist adus de ASSMB de la spitalul din Pitești, pe 1 martie 2019.



Din prima zi de director, Mihalcea a avut în plan înființarea acestei secții ORL. Din prima zi și-a pregătit un loc pentru cazul în care nu va mai rămâne conducătorul unității sanitare.

Surse din Colentina susțin:

Spre Parlament



Șeful spitalului Colentina, Remus Mihalcea, este acum vehiculat de surse din PSD drept cap de listă pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie în Argeș.

Conform informațiilor de la social-democrați, relatate de presă, managerul Mihalcea are cele mai multe șanse să fie cel care deschide lista social-democraților din Argeș pentru Camera Deputaților.



Contactat de Libertatea a explicat nașterea acestei secții ORL și a lansării procedurii de achiziție pentru echipamente medicale înainte de a fi aprobat noul compartiment, managerul Mihalcea a răspuns ziarului în scris, punctual.

„Nu există nicio legătură între înființarea unei secții ORL și specializarea mea în ORL!”

Despre înființarea secției de ORL în timpul mandatului său de manager și specializarea sa, medicul ORL Remus Mihalcea spune că nu există nicio legătură.

Înființarea acestui compartiment ORL nu s-ar fi putut întâmpla dacă nu răspundea unei nevoi concrete, în niciun caz a mea, ci a pacienților și a sistemului medical, dacă vorbim în general. De-a lungul timpului, s-a simțit nevoia prezenței acestei specialități în cadrul spitalului, pentru a nu mai trimite pacienții în altă parte pentru investigații și tratament. Deși a fost gândit anterior actualei situații de criză sanitară, nu pot să nu remarc faptul că, în actualul context pandemic, ideea unui Centru Multidisciplinar pentru Diagnosticul și Tratamentul Patologiei Capului și a Gâtului devine și mai relevantă, ținând cont de faptul că o parte dintre simptomele specifice COVID apar exact în zona de competență vizată.



Remus Mihalcea: ”Licitația a fost anulată din cauza unor vicii de procedură”

Despre demararea procedurii de licitație în iunie 2019, privind achiziționarea de echipament medical pentru secția ORL, compartiment ce a fost avizat de MS abia 5 luni mai târziu, Remus Mihalcea susține că a fost de datoria sa să acționeze proactiv, în beneficiul pacienților.

Respectiva procedură viza încheierea unor acorduri cadru în vederea furnizării de echipamente medicale pentru 3 secții ale Spitalului Clinic Colentina – Chirurgie, Neurochirurgie și ORL -, și nu doar ORL. Referitor la Compartimentul ORL din cadrul spitalului, menționez faptul că documentația în vederea avizării acestei noi structuri a fost depusă la Ministerul Sănătății încă din luna aprilie 2019, așa încât nu se poate considera că ne-am grăbit în vreun fel cu demararea unei proceduri în luna iulie 2019, care viza inclusiv achiziția de echipamente medicale pentru această secție. Nu aveam de unde bănui că proceduri birocratice vor face să primim avizul abia în luna noiembrie 2019.

Anularea acestei proceduri de achiziții a fost determinată, susține managerul Spitalului Colentina, de existența unor vicii de procedură care ar fi putut impieta asupra rezultatului. În acest context, conducerea Spitalului Clinic Colentina a apreciat că anularea procedurii este decizia corectă.

Întrebat dacă în plină pandemie sunt justificate cheltuielile făcute de spital cu achiziționarea din ultimele 2 luni de echipament specific ORL, medicul Mihalcea consideră că acestea au fost făcute pentru ca spitalul pe care-l administrează, care este suport-COVID, să poată acorda sistență medicală pentru cât mai multe specialități.

”În calitate de medic, consider că toți pacienții trebui să beneficieze de cele mai bune condiții de tratament posibile, atât cei care suferă de COVID-19, cât și cei care au afecțiuni ORL. Ca manager al Spitalului Colentina am obligația legală să mă asigur că afirmația mea anterioară are și acoperire în fapte”, a declarat șeful spitalului.

Acesta precizează că nu toate cele 1,4 milioane de lei cheltuite pentru ORL au fost făcute pentru secția respectivă, ci majoritatea au fost direcționați pentru necesarul cabinetului ORL din Ambulatoriu.

Reacția spitalului Colentina după dezvăluirile despre aparatul PCR care a stat nefolosit timp de șase luni:

