„Scopul acestei platforme este de a aduce mai multă transparență în dezbaterea publică privind jocurile de noroc în regim de retail, prin crearea unei arhive digitale care centralizează date relevante despre industria de gambling din România. Potrivit datelor disponibile deja pe platformă, impactul estimat al interdicțiilor jocurilor de noroc tradiționale este semnificativ: peste 1,33 miliarde de euro impact economic total anual, aproape 30.000 de români vor rămâne fără loc de muncă și pierderi directe la bugetul de stat de peste 700 de milioane de euro anual. Impactul este amplificat și de reducerea finanțării sportului olimpic, paralimpic și privat, precum și a unor proiecte finanțate din Fondul Cultural Național și Fondul Cinematografic”, se arată într-un comunicat FEDBET.

Reprezentanții Federației au mai explicat că platforma va fi actualizată cu informații despre hotărârile adoptate de consiliile locale privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc tradiționale, precum și cu analiza impactului generat de aceste decizii.

„Pentru o înțelegere concretă la nivel local, platforma pune la dispoziție o hartă interactivă a impactului în principalele municipii din România, realizată pe baza datelor oficiale din registrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), care evidențiază efectele financiare și sociale ale interdicțiilor pentru fiecare dintre respectivele comunități”, au precizat oficialii FEDBET.

„Am lansat această platformă pentru ca informațiile să fie centralizate și accesibile oricui, astfel încât publicul și decidenții să înțeleagă mai bine impactul real al interdicțiilor. În absența unor politici fundamentate pe date se pot genera efecte nedorite, precum migrarea consumului către piața neagră și diminuarea capacității statului de a controla și reglementa eficient acest domeniu. Platforma își propune să ofere un instrument obiectiv de analiză, care să arate care sunt costurile reale ale interdicțiilor și să susțină decizii informate”, a declarat președintele Federației Organizatorilor de Jocuri de Noroc, Alexandru Domșa.

Platforma www.costulinterdictiilor.ro va fi pusă la dispoziția autorităților centrale și locale, reprezentanților mass-media și tuturor entităților interesate de specificul acestui domeniu, ca instrument de informare și suport în procesul decizional.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE