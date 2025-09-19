În anul 1998, Federația Rusă solicita autorităților române, prin intermediul ambasadei sale la Bucureşti, recunoaşterea drepturilor depline de posesie asupra a 12 imobile din Capitală şi din zona lacului Snagov.

Lista cu imobilele şi terenurile revendicate de Federația Rusă

Memoriu trimis de ruşi Ministerului de Externe de la noi, care a apărut în presa de atunci, conținea şi lista imobilelor solicitate de Federația Rusă:

● clădirea ambasadei şi terenurile aferente (9.453 mp, în total – n.r.) de pe Şoseaua Kiseleff, nr. 6;

● imobilul din Şos. Kiseleff, nr. 8 (aflat în curtea ambasadei – n.r.);

● imobilul din Şos. Kiseleff, nr. 4 (clădirea fostului „Bufet din Șoseaua Kiseleff”, acum restaurant);

● reşedința ambasadorului, cu terenul aferent, din str. Tuberozelor, nr. 2;

● clădirea cu teren aferent din str. Tuberozelor, nr. 4, unde şi în prezent se află secția consulară a Ambasadei Federației Ruse;

● casa (azi, o clădire cu două etaje – n.r.), cu teren aferent, din str. Tuberozelor, nr. 5, aflată chiar lângă Ambasada Rusiei;

● blocul de locuințe cu terenul aferent din str. Arhitect Ion Mincu, nr. 25, situat lângă Ambasada Rusiei;

● clădirea de serviciu a Reprezentanței Economice a Rusiei, plus terenul aferent, de pe str. Paris, nr. 53;

● imobilul, cu teren aferent (4.237 mp – n.r.), al Reprezentanței Economice a Rusiei din Piața Aviatorilor (actuala Piață Charles de Gaulle), nr. 4-6;

● clădirea cu teren aferent (830 mp – n.r.), situată în Bd. Aviatorilor, nr. 48 ;

● clădirea şcolii medii, cu terenul aferent, din str. Dăniceni (str. Gheorghe Brătianu, în prezent), nr. 54. În acest imobil funcționează acum Clubul Rus.

În localitatea Snagov din județul Ilfov, Federația Rusă susținea că ar deține „un complex de construcții, cu terenul aferent”.

Rusia a invocat dreptul de stat succesor al fostei URSS

În memoriul trimis autorităților române, Ambasada Federației Ruse susținea că, potrivit unui decret prezidențial semnat de Boris Elțîn în 1993, „Federația Rusă, ca stat succesor, a luat asupra sa toate drepturile asupra bunurilor imobiliare și mobiliare ale fostei Uniuni Sovietice”.

Mai departe, cei din ambasadă explicau că imobilele mai sus enumerate „se află în prezent în proprietatea Federației Ruse” în baza unor documente emise în perioada 1936 – 1962: acte de vânzare – cumpărare, încheiate de proprietari cu autoritățile URSS sau acte normative ale guvernului român care a trecut imobilele în proprietatea URSS.

În 1998, MAE a cerut Guvernului să identifice bunurile mobile și mobile din România ce au aparținut fostei URSS. Guvernul a trimis solicitarea către Primăria Capitalei, cerându-i să verifice „temeinicia imobilelor în legătură cu care Federația Rusă a solicitat retranscrierea acestora pe numele statului rus”. Răspunsul primit a fost unul scurt: aproape toate imobilele revendicate de ruşi erau în patrimoniul R.A. LOCATO şi RAAPPS, și doar cel de pe Şoseaua Kiseleff, nr. 4 se afla în patrimoniul primăriei, fiind declarat monument istoric.

În anii ce au urmat, Federația Rusă a început să-şi intabuleze, încet, dar sigur, aproape toate proprietățile revendicate. Prima, în 1999, a fost „Vila Ambasadorului Sovietic”, un imobil de 1.960 de metri pătrați situat pe malul lacului Snagov, în județul Ilfov.

Cuiul ruşilor din Ciacova: o parcelă de 15 mp, proprietatea URSS

La începutul lunii trecute, Libertatea a solicitat Ambasadei Rusiei la București să precizeze ce proprietăți deține în prezent Federaţia Rusã, prin autorităţile sale centrale sau locale, pe teritoriul României. Am trimis aceeași solicitare și Guvernului României. Până la data publicării acestui articol, niciuna dintre instituții nu a răspuns.

Informațiile ne-au fost furnizate însă de cei de la Agenția Națională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Potrivit acestora, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară e-Terra, Federația Rusă/URSS sunt înscrise cu 14 proprietăți care, însumate, înseamnă 4,8 hectare de teren.

Tabel proprietăți ruși PDF

Cele mai multe și mai mari terenuri aflate în proprietatea rușilor sunt în sectorul 1 al Capitalei: peste 2,9 hectare.

Pe malul lacului Snagov, Federația Rusă deține 1,8 hectare de teren. Anul trecut, jurnaliștii de la Europa Liberă dezvăluiau modul în care Federația Rusă, via URSS, a ajuns în posesia celor patru proprietăți. După Al Doilea Război Mondial, imobilele au fost mai întâi rechiziționate, și apoi naționalizate:

● Vila Ambasadorului (intabulată de Federația Rusă în 1999) a intrat în posesia sovieticilor în 1946, printr-un simplu proces-verbal de predare-primire;

● Vila Adesgo (intabulată în 2005) a ajuns în proprietatea URSS în 1959, după ce Consiliul de Miniștri a aprobat un schimb de proprietăți cu sovieticii;

● Vila Roșie și Vila cu Stuf (intabulate tot în 2005) au intrat în proprietatea statului sovietic în 1962, prin decretul Consiliul de Stat al Republicii Populare Române care a autorizat un schimb de clădiri. Rușii au dat o clădire din București, proprietate a unor cetățeni germani pe care o confiscaseră, ca pradă de război.

Vilele Federației Ruse de pe malul lacului Snagov

Primele trei imobile din Snagov sunt situate pe Intrarea Fagului, iar ultima – pe strada Narciselor.

Pe lângă terenurile din București și Snagov, Federația Rusă mai deține, prin Consulatul General, încă unul, de 756 mp, în Constanța. Dar și un petic de 15 metri pătrați, înfipt precum cuiul lui Pepelea, tocmai în Ciacova, un oraș din Timiș aflat la 30 km de granița cu Serbia. În registrele naționale, imobilul figurează ca fiind deținut de URSS, începând din martie 1947.

„Nu știm ce poate fi, noi n-am găsit nimic în registrele noastre legat de această proprietate”, spune primarul din Ciacova, Petru Filip, contactat telefonic de Libertatea. Aflând anul în care a fost intabulat imobilul, primarul ne mărturiseşte că în acea perioadă, după cum a aflat de la oamenii care știu istoria locului, „ruşii au luat din Ciacova mai mulți tineri de etnie germană și i-au dus în Siberia. Băieți, de 17-18 ani, nici măcar nu luptaserã în război. Şi mulți dintre ei nu s-au mai întors acasă, au murit acolo”.

Cum face bani Federația Rusia la București, din închirierea unor clădiri

În zona Pieței Charles de Gaulle (fosta Piața Aviatorilor), Federația Rusă deține două proprietăți ce îi aduc profit.

Prima e o clădire de 400 mp, (830 mp măsoară curtea), situată în Bd. Aviatorilor, nr. 48. Și în prezent, imobilul este închiriat unei firme private.

A doua clădire are o suprafață de 3.400 mp, e construită pe un teren de 4.237 mp şi e amplasată în Piața Charles de Gaulle, la numerele 4-6. Aici a fost sediul Reprezentanței Economice a Rusiei.

Clădirea din Piața Charles de Gaulle

Potrivit unei investigații Rise Project, în 1997 clădirea a fost transferată în patrimoniul Direcției Administrative a Președintelui Federației Ruse, respectiv „Întreprinderea pentru administrarea proprietății în străinătate” („FGUP Goszagransobstvennost”).

În 2007, conform unui document publicat de Rise Project, această clădire, împreună cu vila din Bd. Aviatorilor, nr. 48 au fost închiriate, la pachet, unei firme din Bulgaria, GM Capital SRL, care le-au subînchiriat apoi unei firme din România.

În 2010, supărați că nu-şi primesc banii din chirie la timp, ruşii au dat în judecată compania bulgară, iar după cinci ani au câștigat procesul și au reziliat contractul.

În septembrie 2016, clădirea a fost dată din nou în chirie, pe 10 ani, unei firme din România, Global Energy Investment SRL, unde acționari era Boris Golovin (50%), fost ofițer GRU, şi Constantin Horia Beja, fost director în Ministerul Industriilor.

După numai trei zile, firma lor a subînchiriat clădirea către Duma Imob Development unde, în decembrie 2016, prin majorarea capitalului social, Boris Golovin, dar şi George-Antonie Iorgovan, fiul fostului senator PSD, Antonie Iorgovan, au devenit asociați. O lună de zile mai târziu, Iorgovan a rămas unicul acționar al societății.

Clădirea rușilor a fost renovată, iar din 2019, a fost din nou subînchiriată, pe bucăți. În prezent aici sunt o policlinică a rețelei private de sănătate „Regina Maria”, o clinică stomatologică, un restaurant, un centru SPA, dar și mai multe birouri administrative ale unor societăți.

Pentru că rușii nu au reziliat contractul cu Global Energy Investment SRL este evident că o parte din banii încasați din închirierea acestor spații merg către Moscova, la proprietarul din acte al clădirii din Piața Charles de Gaulle.

