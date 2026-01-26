Felchlin a fost scos la vânzare, după decenii de abandon

O priveliște mai bună este greu de imaginat. De la Hotelul Felchlin, situat pe muntele Rigi, în Elveția, se deschide o panoramă impresionantă asupra Lacului Lucerna, Alpilor și regiunii Mittelland. Acum, această clădire istorică este scoasă la vânzare, potrivit publicației Blick, parte a grupului Ringier

În anunțul imobiliar publicat pe platforma Homegate, proprietatea este descrisă drept „probabil cel mai frumos loc de pe Rigi, cu panoramă neobstrucționată”. De această dată, formularea nu este o exagerare de marketing, ci o realitate confirmată de amplasarea excepțională.

Hotelul Felchlin este ultimul hotel Belle Époque rămas pe Rigi și este oferit spre vânzare la prețul de 4,4 milioane de franci elvețieni. Proprietatea include 37 de camere, două săli istorice și un parc generos cu arbori maturi, pe o suprafață de aproximativ 1.450 de metri pătrați. În preț sunt incluse o sursă proprie de apă, mobilier original și veselă din perioada în care hotelul era funcțional. Un detaliu rar: o stație a trenului Rigi-Bahn se află chiar în fața clădirii.

Martor al epocii de aur a turismului pe Rigi

Alături de hotel, sunt scoase la vânzare și două parcele învecinate, cu o suprafață totală de aproximativ 600 de metri pătrați, care includ un chalet și o anexă. Anunțul descrie proprietatea drept „o investiție unică, cu prestigiu alpin și un mare potențial de viitor”.

Există însă o limitare majoră. Clădirea este monument istoric și va fi încadrată în zona de protecție II, ceea ce înseamnă că fațada, aspectul general și structurile esențiale ale spațiilor interioare trebuie păstrate. Acest lucru reduce semnificativ libertatea de intervenție a viitorului proprietar.

Astfel, potențialii cumpărători au nevoie nu doar de capital pentru achiziție și renovare, ci și de multă răbdare și abilitate în colaborarea cu autoritățile de protecție a patrimoniului.

Hotelul a fost construit în 1875, în perioada de apogeu a turismului pe Rigi. De-a lungul generațiilor, oaspeți din întreaga Europă au fost cazați aici, până când hotelul și-a încetat activitatea la sfârșitul anilor 1970. De atunci, clădirea a fost întreținută de familia proprietară, care își dorește ca Hotelul Felchlin să rămână și pe viitor o unitate hotelieră.

Apartamente de vacanță, în locul camerelor de hotel

Această dorință nu este însă întotdeauna respectată în cazul clădirilor similare. La mică distanță de Hotelul Felchlin, fostul Hotel des Alpes de pe Rigi este în prezent transformat în locuințe. Clădirea, construită în 1899, a stat goală timp de 20 de ani, iar primele dintre cele 17 apartamente de lux urmează să fie gata în această vară. Apartamentul de la mansardă, situat în turn și având o suprafață de 76,5 metri pătrați, este scos la vânzare pentru aproape un milion de franci elvețieni.

În spatele acestui proiect se află dezvoltatorul imobiliar Christoph Schoop, în vârstă de 66 de ani, care a cumpărat clădirea la licitație în urmă cu aproximativ doi ani.

Schoop este cunoscut pentru revitalizarea unor clădiri istorice, precum fostul hotel Seehof din Gersau, transformat anterior în 14 apartamente. Numele său este vehiculat în prezent și ca posibil investitor pentru proiectul Verenahof din Baden, cantonul Argovia.

Recent, Ca Dario, palatul „blestemat” al Veneției, cu o istorie marcată de legende și tragedii, a fost scos la vânzare după o amplă reabilitare. Proprietatea are un preț estimat de aproape 20 de milioane de euro și oferă nouă dormitoare, opt băi, saloane decorate cu fresce, candelabre din sticlă de Murano și o galerie cu vedere directă spre Marele Canal.

