Felchlin a fost scos la vânzare, după decenii de abandon

O priveliște mai bună este greu de imaginat. De la Hotelul Felchlin, situat pe muntele Rigi, în Elveția, se deschide o panoramă impresionantă asupra Lacului Lucerna, Alpilor și regiunii Mittelland. Acum, această clădire istorică este scoasă la vânzare, potrivit publicației Blick, parte a grupului Ringier

În anunțul imobiliar publicat pe platforma Homegate, proprietatea este descrisă drept „probabil cel mai frumos loc de pe Rigi, cu panoramă neobstrucționată”. De această dată, formularea nu este o exagerare de marketing, ci o realitate confirmată de amplasarea excepțională.

Hotelul Felchlin este ultimul hotel Belle Époque rămas pe Rigi și este oferit spre vânzare la prețul de 4,4 milioane de franci elvețieni. Proprietatea include 37 de camere, două săli istorice și un parc generos cu arbori maturi, pe o suprafață de aproximativ 1.450 de metri pătrați. În preț sunt incluse o sursă proprie de apă, mobilier original și veselă din perioada în care hotelul era funcțional. Un detaliu rar: o stație a trenului Rigi-Bahn se află chiar în fața clădirii.

Martor al epocii de aur a turismului pe Rigi

Alături de hotel, sunt scoase la vânzare și două parcele învecinate, cu o suprafață totală de aproximativ 600 de metri pătrați, care includ un chalet și o anexă. Anunțul descrie proprietatea drept „o investiție unică, cu prestigiu alpin și un mare potențial de viitor”.

Există însă o limitare majoră. Clădirea este monument istoric și va fi încadrată în zona de protecție II, ceea ce înseamnă că fațada, aspectul general și structurile esențiale ale spațiilor interioare trebuie păstrate. Acest lucru reduce semnificativ libertatea de intervenție a viitorului proprietar.

Astfel, potențialii cumpărători au nevoie nu doar de capital pentru achiziție și renovare, ci și de multă răbdare și abilitate în colaborarea cu autoritățile de protecție a patrimoniului.

Hotelul a fost construit în 1875, în perioada de apogeu a turismului pe Rigi. De-a lungul generațiilor, oaspeți din întreaga Europă au fost cazați aici, până când hotelul și-a încetat activitatea la sfârșitul anilor 1970. De atunci, clădirea a fost întreținută de familia proprietară, care își dorește ca Hotelul Felchlin să rămână și pe viitor o unitate hotelieră.

Apartamente de vacanță, în locul camerelor de hotel

Această dorință nu este însă întotdeauna respectată în cazul clădirilor similare. La mică distanță de Hotelul Felchlin, fostul Hotel des Alpes de pe Rigi este în prezent transformat în locuințe. Clădirea, construită în 1899, a stat goală timp de 20 de ani, iar primele dintre cele 17 apartamente de lux urmează să fie gata în această vară. Apartamentul de la mansardă, situat în turn și având o suprafață de 76,5 metri pătrați, este scos la vânzare pentru aproape un milion de franci elvețieni.

În spatele acestui proiect se află dezvoltatorul imobiliar Christoph Schoop, în vârstă de 66 de ani, care a cumpărat clădirea la licitație în urmă cu aproximativ doi ani.

Schoop este cunoscut pentru revitalizarea unor clădiri istorice, precum fostul hotel Seehof din Gersau, transformat anterior în 14 apartamente. Numele său este vehiculat în prezent și ca posibil investitor pentru proiectul Verenahof din Baden, cantonul Argovia.

Recent, Ca Dario, palatul „blestemat” al Veneției, cu o istorie marcată de legende și tragedii, a fost scos la vânzare după o amplă reabilitare. Proprietatea are un preț estimat de aproape 20 de milioane de euro și oferă nouă dormitoare, opt băi, saloane decorate cu fresce, candelabre din sticlă de Murano și o galerie cu vedere directă spre Marele Canal.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Insula din Grecia unde primești 500 de euro pe lună și cazare gratuită, dacă îndeplinești o singură condiție
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Viva.ro
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Mario Fresh și partenera lui, Miruna, au plecat într-o vacanță de vis în Bali. Cei doi s-au pozat în ipostaze romantice, iar fanii au reacționat imediat
Elle.ro
Mario Fresh și partenera lui, Miruna, au plecat într-o vacanță de vis în Bali. Cei doi s-au pozat în ipostaze romantice, iar fanii au reacționat imediat
gsp
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.RO
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
GSP.RO
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
Parteneri
Ea este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie! Curg banii, iubirea și sănătatea
Libertateapentrufemei.ro
Ea este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie! Curg banii, iubirea și sănătatea
WOW! Cum arată apartamentul lui Maurice Munteanu! Bizar sau adorabil? Canapeaua din living costă 8.000 de euro, iar masa e 4.000 de euro
Avantaje.ro
WOW! Cum arată apartamentul lui Maurice Munteanu! Bizar sau adorabil? Canapeaua din living costă 8.000 de euro, iar masa e 4.000 de euro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit
Tvmania.ro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit

Alte știri

Afacerile familiei lui Laurențiu Blaga, șeful Agenției de Cadastru și Publicitate Imobiliară: zeci de contracte de cadastrare plătite din bani publici
Exclusiv
Știri România 07:00
Afacerile familiei lui Laurențiu Blaga, șeful Agenției de Cadastru și Publicitate Imobiliară: zeci de contracte de cadastrare plătite din bani publici
Ciprian Ciucu a anunțat primele instituții din subordinea PMB care se vor închide: „S-au acumulat alte datorii”
Știri România 25 ian.
Ciprian Ciucu a anunțat primele instituții din subordinea PMB care se vor închide: „S-au acumulat alte datorii”
Parteneri
Războinicii nopții. După operațiunea din Venezuela, forțele aeriene speciale ale SUA se pregătesc pentru un nou teatru de confruntare
Adevarul.ro
Războinicii nopții. După operațiunea din Venezuela, forțele aeriene speciale ale SUA se pregătesc pentru un nou teatru de confruntare
„Dumnezeu mă proteja. Vei câștiga și aici”. Gigi Becali, dezvăluiri cutremurătoare despre tinerețea sa
Fanatik.ro
„Dumnezeu mă proteja. Vei câștiga și aici”. Gigi Becali, dezvăluiri cutremurătoare despre tinerețea sa
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Parteneri
Raluka a dezvăluit PRIMELE IMAGINI cu partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă ca ea. Cum l-a surprins în vacanța pe care au petrecut-o împreună
Elle.ro
Raluka a dezvăluit PRIMELE IMAGINI cu partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă ca ea. Cum l-a surprins în vacanța pe care au petrecut-o împreună
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Unica.ro
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare

Monden

Cum l-a afectat faima pe Lucian Viziru în perioada în care juca în telenovele: „Mă lua panica”. Motivul pentru care s-a mutat în Germania
Stiri Mondene 25 ian.
Cum l-a afectat faima pe Lucian Viziru în perioada în care juca în telenovele: „Mă lua panica”. Motivul pentru care s-a mutat în Germania
Ce face Cătălin Măruță în fiecare dimineață. Andra l-a dat de gol. „Vreau și eu să merg. Îmi place foarte mult”
Stiri Mondene 25 ian.
Ce face Cătălin Măruță în fiecare dimineață. Andra l-a dat de gol. „Vreau și eu să merg. Îmi place foarte mult”
Parteneri
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
TVMania.ro
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
Ucigaşul lui Mario, păzit de scutieri în casa bunicilor. Localnicii ameninţă că îi dau foc: "Să plece!"
ObservatorNews.ro
Ucigaşul lui Mario, păzit de scutieri în casa bunicilor. Localnicii ameninţă că îi dau foc: "Să plece!"
„Mi-e atât de bine...Nu mă mai întorc în România niciodată!”, spune vedeta noastră, mutată peste hotare. Are un soț tânăr, frumos și bogat: „N-aș fi crezut că mai există asemenea bărbați pe lume!”
Libertateapentrufemei.ro
„Mi-e atât de bine...Nu mă mai întorc în România niciodată!”, spune vedeta noastră, mutată peste hotare. Are un soț tânăr, frumos și bogat: „N-aș fi crezut că mai există asemenea bărbați pe lume!”
Parteneri
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
GSP.ro
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
Parteneri
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Mediafax.ro
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
StirileKanalD.ro
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Wowbiz.ro
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
Wowbiz.ro
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Redactia.ro
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Dan Bălan s-a stins din viață. Lumea muzicii românești este îndoliată!
KanalD.ro
Dan Bălan s-a stins din viață. Lumea muzicii românești este îndoliată!

Politic

AUR are sub 40% din electorat la începutul lui 2026. Partidul lui Ilie Bolojan a scăzut pe fondul taxelor și impozitelor impuse populației - sondaj CURS
Politică 08:34
AUR are sub 40% din electorat la începutul lui 2026. Partidul lui Ilie Bolojan a scăzut pe fondul taxelor și impozitelor impuse populației – sondaj CURS
Ministrul apărării, Radu Miruță, crede că Ceaușescu a fost un patriot: „V-am spus argumentul pentru care se încadrează”
Politică 25 ian.
Ministrul apărării, Radu Miruță, crede că Ceaușescu a fost un patriot: „V-am spus argumentul pentru care se încadrează”
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Românii bagă spaima-n turci înaintea barajului pentru Mondiale! Jucătorii lui Mircea Lucescu i-au eclipsat pe adversari în Superlig
Fanatik.ro
Românii bagă spaima-n turci înaintea barajului pentru Mondiale! Jucătorii lui Mircea Lucescu i-au eclipsat pe adversari în Superlig
Paradisul ascuns de lângă Roma: o insulă aproape pustie, fără drumuri și fără semnal la telefon (Video)
Spotmedia.ro
Paradisul ascuns de lângă Roma: o insulă aproape pustie, fără drumuri și fără semnal la telefon (Video)